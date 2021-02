Zulte Waregem kan eindelijk nog eens winnen van KV Kortrijk

Eén minuut kon KV Kortrijk genieten van een voorsprong. Die kwam er toen Chevalier Selemani wegstuurde op links. De Comorees liet zijn bewaker achter en legde de bal panklaar op de voet van Ante Palaversa. Die duwde beheerst binnen.

Dat was minuut 20. Minuut 21 floot Lardot aan de overkant terecht strafschop. Timothy Derijck kwam te laat om Bruno te tacklen en haalde die zo onderuit. De super-goalgetter van Essevee zette de penalty zelf met succes om. Zijn 7de doelpunt in 6 wedstrijden, zijn 17de in dit kampioenschap.

Tegen die tijd was Dury al Omar Govea kwijt. De Mexicaan ging zitten, uitgeteld door een heupblessure. Dury trok Vossen een lijn naar achter en bracht zijn pas herstelde lange spits Tomas Chory in.

De bezoekende coach was gestart met hetzelfde elftal dat vorige week nog Standard versloeg, helemaal in de goede flow. Elsner had meer werk: Sainsbury was geschorst, Dewaele en Makarenko vielen uit met een knieblessure. Bovendien wisselde de Sloveen Gueye voorin in voor Teddy Chevalier, beroemd om zijn derby’s, al goed voor zes goals in de voorgaande confrontaties onder de buren.

Het duel had normaal voor een goed gevuld huis gezorgd, nu hadden de thuissupporters alleen maar wat vuurwerk buiten het stadion en een tachtig meter lange tifo binnenin het Guldensporenstadion om hun team te ondersteunen: “Strijden, heersen en zegevieren”, dat was de strijdkreet. Het volstond niet.

Daar is Chory weer

Kortrijk-doelman Ilic die in de eerste minuut al een induwer van Vossen van de doellijn plukte, zag vroeg na de pauze een schuiver van Bruno net naast keilen. Aan de overkant was het dan weer Chevalier die in stelling werd gebracht maar zijn lob miste kwaliteit.

De eerste doelkans na de pauze, rulm een uur ver, was goed voor een doelpunt. Dompé liet Rougeaux achter en bracht de bal voor tot bij Chory die hem beheerst tegen het net duwde. Ook in de heenmatch (1-1) was de Tsjech de man van het Zultse doelpunt.

De bezoekers wonnen vooral de strijd op het middenveld waardoor KVK zijn aanvallers amper in stelling kon brengen. Eén keer nog kon de ingevallen Gueye een hoge bal richting doel doorkoppen maar Bostyn had er geen moeite mee.

