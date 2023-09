Zulte Waregem grijpt na amper vier speeldagen al in: Vincent Euvrard aangesteld als nieuwe coach

D’Hollander nam vorig seizoen het roer over van Mbaye Leye, maar slaagde er net niet in Zulte Waregem in eerste klasse te houden. Toch mocht de ex-speler als T1 aan het seizoen beginnen in de Challenger Pro League, geruggensteund door Davy De fauw. Na de 7 op 12 en vooral een tweede thuiswedstrijd die niet kon worden gewonnen (na de pijnlijke nederlaag op de openingsspeeldag tegen Francs Borains, verspeelde Essevee vorige vrijdag in de slotminuut een krappe voorsprong tegen Dender) grijpt het bestuur evenwel snel in. Ze willen niet dezelfde fout maken als vorig seizoen, toen te lang het vertrouwen in Leye werd behouden.

“Frederik en Davy kregen en verdienden bij de seizoensstart ons vertrouwen”, zegt CEO Eddy Cordier in een perscommuniqué. “Maar we zullen ook ervaring met deze competitie nodig hebben om te slagen. Daarom voeren we nu deze herschikking door, hoezeer deze beslissing ook lijkt te botsen met het DNA van de club. Want Essevee staat voor vertrouwen en standvastigheid. Met Vincent Euvrard bouwen we verder aan de club en halen we een kampioenenmaker in 1B binnen, wat ons in staat moet stellen onze ambities waar te maken.”