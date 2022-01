Zuinige zege van Antwerp in Oostende, Frey en Balikwisha wissen achterstand uit

Jupiler Pro LeagueInpakken en wegwezen voor Antwerp. Het was niet mooi, wel efficiënt in Oostende. Frey en Balikwisha bezorgden de Great Old een zuinige overwinning en een voorlopige tweede plaats in het klassement.

Zanger Meat Loaf stierf donderdagnacht. Vanavond kreeg hij tijdens de rust playtime in de Diaz Arena - ‘Paradise by the dashboard light’. Muziek om je aan op te warmen.

Dat was het voetbal in de eerste helft evenzeer.

Antwerp startte het best. Het kwam snedig uit de kleedkamer. De kansen stapelden zich ook op voor de Great Old. Frey stak diep tot bij Benson, Hubert redde goed. Yusuf mikte naast na een uitstekende combinatie en opnieuw Benson miste oog in oog met Hubert. De knal van Nainggolan ging dan weer naast. In dat eerste kwartier was het hangen en wurgen voor Oostende. Het mocht van geluk spreken dat het nog 0-0 stond.

Gaandeweg kwam de kustploeg beter in de wedstrijd. In eerste instantie omdat Antwerp de voet van het gaspedaal haalde. Plots speelden ze op ralenti. Ndicka kapte zich vrij en trapte, Butez duwde in hoekschop.

Een doelpunt van Frey werd afgekeurd voor buitenspel.

En ook de 1-0 van Ndicka ging om dezelfde reden niet door na ingrijpen van de VAR. Het zal pakweg een millimeter geweest zijn.

Priske bracht met Miyoshi voor Yusuf nog een extra aanvallend ingestelde speler aan de rust. Hij ging vol voor de overwinning - is de ploeg ook verplicht aan zijn status.

Maar het was Oostende dat op voorsprong kwam. Nieuwkomer Sakamoto - leuke voetballer zo op het eerste zicht - dolde met Benson en zijn voorzet werd binnengewerkt door Medley.

Bij Antwerp moesten ze even herstellen van die tik. Jäckel en McGeehan mochten aanleggen, hun pogingen waren te onbesuisd. De Great Old verhoogde geleidelijk aan de druk. Benson krulde de eerste kans naast.

Frey werkte op het uur wél voortreffelijk af na een listige pass van Nainggolan. Nummer achttien voor de aanvaller. In de zestienmeter is hij dodelijk. Het lethal weapon van Antwerp.

Maar de mannen van Priske hadden de nodige moeite met de snedige counters van Oostende. D’Haese en Ndicka zorgden voor de nodige verwarring in de defensie. Het was niet zo dat Oostende zich tevreden toonde met een gelijkspel. Integendeel. Butez had alle moeite met een schot van D’Haese.

En toch was het Antwerp dat op voorsprong kwam. Miyoshi werd vrijgespeeld in de zestien, hij legde terug en Balikwisha trapte onhoudbaar voorbij Hubert.

Benson miste in het slot nog de 1-3 na een snelle tegenaanval.

Antwerp speelde de wedstrijd uiteindelijk uit op ervaring en maturiteit. Ze gaven geen kans meer weg tegen een moegestreden Oostende. Aan de kust mogen ze tevreden zijn met de mentaliteit die de ploeg getoond heeft na een woelige week. Het vertrek van Alexander Blessin is niet blijven hangen.

Punten leverde dat helaas voor hen niet op. Ze botsten op een uitgekookte tegenstander.

De Great Old is een ploeg die zelden panikeert. En individuele klasse maakte het verschil in Oostende.

De neus voor goals van Frey, de flitsen van Miyoshi en Balikwisha.

