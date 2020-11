Zuid-Afrikaanse samba en een hulpeloze geel-blauwe defensie: dit is het Gouden 11-transferrapport

De ene werd meteen een blikvanger, de ander viel hopeloos door de mand. Zo’n 200 spelers maakten in de voorbije transferperiode de overstap naar een andere Belgische club of waren helemaal nieuw in de Jupiler Pro League. In ons Gouden 11 -transferrapport wikken en wegen we de opvallendste nieuwkomers op elke positie.

DOELMANNEN

TOP: Guillaume Hubert (KV Oostende, 15 miljoen, 22 punten)

Tot voor dit seizoen nog vrij anoniem in onze competitie. Hubert was al actief bij Standard, STVV, Club en Cercle Brugge, maar kon zich daar nooit als eerste doelman manifesteren. Dat lukt bij Oostende eindelijk wel. Hubert speelt alles aan de kust en hield ook al 4 keer zijn netten schoon. Zijn goeie prestaties bij Oostende leverden hem ook al aardig wat punten op. Hubert scoorde na 12 speeldagen een knappe 22 punten en moet daarmee enkel grote namen Penneteau, Bodart, Mignolet en Van Crombrugge laten voorgaan. Ook Jean Butez doet het goed in zijn debuutjaar bij Antwerp, hij pakte tot nu toe 19 punten.

FLOP: Hervé Koffi (Moeskroen, 14 miljoen, -4 punten)

Veruit de beste transfer uit het legioen van Lille-huurlingen. Maar hoe spectaculair zijn tussenkomsten soms ook zijn, Koffi gaat mee ten onder met de rest van het wankele Moeskroense elftal. Moeskroen slikte dankzij Koffi nog ‘maar’ 14 doelpunten, maar won wel nog geen enkele keer. Na dit seizoen zal Koffi allicht de kans krijgen om een stap hogerop te zetten en zullen we hem niet in de onderste regionen van de doelmannen terugvinden. Momenteel laat de ‘Burkinese kat’ een negatief rapport van -4 punten optekenen, enkel Nordin Jackers (Waasland-Beveren) doet met -10 punten slechter.

Volledig scherm Guillaume Hubert en Hervé Koffi. © Belga - Photo News

VERDEDIGERS

TOP: Jack Hendry (KV Oostende, 11 miljoen, 26 punten)

Nog een steunpilaar achterin bij de Kustboys. Hendry speelde nog maar de helft van de wedstrijden, maar was daarin wel al goed voor 26 punten. De weinige tegendoelpunten wanneer hij speelt én zijn treffer tegen KV Mechelen spelen daar natuurlijk een grote rol in. De Schot wordt momenteel geleend van Celtic en is met een waarde van 11 miljoen een echt koopje. De beste verdediger van de Gouden 11 is Hendry weliswaar nog lang niet. Acht spelers scoren beter, met Dorian Dessoleil (Charleroi) en zijn 37 punten op kop. Michael Murillo (Anderlecht) en Collins Fai (Standard) staan met 33 punten mee op het podium.

FLOP: Amine Khammas (Waasland-Beveren, 10 miljoen, -11 punten)

De huurling van Racing Genk is momenteel de ongeluksfactor bij uitstek. De jonge Marokkaan speelde nog maar 4 wedstrijden voor Waasland-Beveren, maar daarin werd telkens verloren én slikten de Waaslanders telkens 3 of 4 doelpunten. Het levert Khammas een dramatische score van -11 punten op. Het kan zo mogelijk nog dramatischer voor Waasland-Beveren, want de 5 slechtste verdedigers van de Gouden 11 spelen allemaal voor de Leeuwen. Vukotic is met -12 punten de hekkensluiter, ook Schoonbaert, Schryvers en Caufriez staan diep in het rood.

Volledig scherm Jack Hendry en Ammine Khammas. © Belga - Photo News

MIDDENVELDERS

TOP: Pieter Gerkens (Antwerp, 17 miljoen, 25 punten)

Presteert ook bij Antwerp zoals we dat van hem gewoon zijn: constant en met veel inzet. De cijfers van Gerkens zijn met 1 doelpunt en 2 assists niet heel indrukwekkend, maar de Limburger mist bij Antwerp weinig minuten en profiteert natuurlijk ook mee van de goede vorm van het hele team. Gerkens is met 25 punten momenteel de beste zomertransfer op het middenveld, Guillaume Gillet (Charleroi) is met 18 punten de nummer 2. Al zitten zij wel ver verwijderd van de échte exploten. Raphael Holzhauser (64 punten) is na 12 speeldagen de absolute koploper, met Hans Vanaken (48) en Xavier Mercier (47) op ruime afstand.

FLOP: Deni Hocko (Moeskroen, 13 miljoen, -3 punten)

Veel spelers van ‘Les Hurlus’ in de onderste regionen van zowat alle posities. De Montenegrijn Deni Hocko is met -3 punten de hekkensluiter op het middenveld. Een combinatie van de vele nederlagen van Moeskroen én het feit dat Hocko een kaartenpakker is. De huurling van het Portugese Famalicão pakte al 4 gele kaarten, waarvan een dubbel geel karton tegen KV Kortrijk. Spelers van Moeskroen zijn dus geen aanrader voor jouw Gouden 11, maar ook grote namen als Onur Kaya (KV Mechelen) en Roman Bezus (AA Gent) hebben momenteel een negatief rapport.

Volledig scherm Pieter Gerkens en Deni Hocko. © Belga - Photo News

AANVALLERS

TOP: Percy Tau (Anderlecht, 17 miljoen, 27 punten)

‘The Lion of Judah’ bezorgde paars-wit niet alleen duizenden extra volgers op sociale media, hij was met 4 treffers ook al van goudwaarde op het veld. Het levert Tau na 12 speeldagen een prima score van 27 punten op. Overschot heeft de Zuid-Afrikaan weliswaar niet als beste nieuwe aanvaller, want ploegmaat Lukas Nmecha en Cercle-spits Ike Ugbo hijgen met 26 punten in Tau’s nek. Het zijn echter vaste waarden die in de aanval al de meeste punten opbrachten. Topschutter Paul Onuachu (45 punten) en Ilombe Mboyo (42 punten) staan momenteel op eenzame hoogte.

FLOP: Blessing Eleke (Beerschot, 18 miljoen, -1 punt)

Voorlopig de pechvogel voorin bij de Gouden 11. Is met -1 punt niet alleen hekkensluiter van de aanvallende zomertransfers, maar ook van de spitsen in het algemeen (samen met Antoine Colassin van Anderlecht). Kon zich op speeldag 2 en 3 niet echt doorzetten en botste bovendien op een gele kaart. Nadien deemsterde Eleke bij Beerschot volledig weg in de schaduw van Noubissi. Is momenteel ook al een maand out met een hamstringblessure. Veel geluk heeft Blessing Eleke nog niet opgebracht.

Volledig scherm Percy Tau en Blessing Eleke. © Belga

Speel mee met de Gouden 11 Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook