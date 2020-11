Zonder avondklok was Marc Brys nu allicht trainer bij Racing Genk

Belgisch voetbal“Ik blijf ambitieus en wil wel eens een titel op mijn palmares. Daarom ging ik met Racing Genk praten, want als je bij een G5-ploeg werkt, is de kans op de titel een stuk groter dan bij een middenmoter”, zegt Marc Brys. “Maar CEO Peter Willems van OHL en topmensen als Susan Whelan, CEO van Leicester en bestuurster bij de King Power Group, overtuigden mij dat ik ook met OHL ooit de titel kan ambiëren.” En toch: was de avondklok nog niet ingevoerd, dan was Brys nu allicht trainer van Genk.

“De onderhandelingen waren bijna rond dinsdagavond, maar moesten worden afgebroken om voor het ingaan van de avondklok weer thuis te zijn. Er volgde een slapeloze nacht – zet ik uit ambitie die stap naar die prachtige club die Genk is, of blijf ik bij OHL, want voor mij is loyauteit geen ijdel begrip? Woensdag had dan ik een gesprek met CEO Peter Willems, die mij trouwens de toelating had gegeven om met Genk te gaan praten, en ik sprak woensdag ook met topmensen van Leicester City en de King Power Group.”

Loyauteit en sportieve vooruitzichten

Uiteindelijk bleek loyauteit een breekpunt. “Out of the blue kwam dat ter sprake tijdens mijn gesprek met CEO Peter Willems. Na 23 weken de club al verlaten en de spelers die al die tijd ontzettend hard en goed gewerkt hebben en resultaten gehaald hebben als ‘wipplank’ gebruiken om bij een G5-ploeg aan de slag te gaan, dat voelde toch wat als ‘landverraad’ aan. Na mijn gesprekken met de CEO zag ik in: ‘nee, ik ben niet goed bezig’.”

Dat en de sportieve vooruitzichten die de mensen van Leicester City en King Power hem aanpraatten, deden Brys uiteindelijk opteren om zijn contract bij OHL, dat tot de zomer 2020 loopt, te honoreren. “Dat zij er in slaagden de ambitieuze trainer in mij, die met zijn staf naar een G5-ploeg kon, ervan te overtuigen toch bij OHL te blijven, zegt veel over hun overtuigingskracht en over het potentieel om nog sterk te groeien met OHL”, zegt Brys.

“Ik kreeg een blik achter de schermen van de King Power Group, en zag dat King Power nog méér mogelijkheden heeft dan ik al dacht. Zij lieten eerder bij Leicester al zien tot wat ze in staat zijn. Net als ze in Engeland deden, legden zij bij OHL eerst de fundamenten, met schitterende accommodaties en een professionele entourage. Nu worden de volgende stappen gezet. En het doel is: stap na stap groeien en over afzienbare tijd af en toe zelfs mee kunnen doen voor de landstitel. En daar wil ik aan meehelpen.”

