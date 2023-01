Zinckernagel leidt Standard voorbij Eupen, Rouches komen op één punt van top vier

Herboren Jelle Vossen lag vijf dagen in het ziekenhuis met vleeseten­de bacterie: “Van fitte mens zomaar naar één brok ellende”

De wederopstanding van Zulte Waregem zette zich zaterdag tegen Westerlo slechts half door. Essevee kon geen nieuwe zege bijschrijven, maar het punt dat in het slotkwartier werd thuisgehouden kan in de eindafrekening evenwel van groot belang blijken. Ook, en vooral, om wie het was die de bal tegen de netten kopte: Jelle Vossen. Altijd een garantie voor goals, maar nu toch herboren. Vossen was twee maanden onbeschikbaar door “last van de luchtwegen”. Maar er blijkt veel meer aan de hand te zijn geweest.

