Zinckernagel leidt Standard voorbij Eupen, Rouches komen op één punt van top vier: “Eerst top acht verzekeren, daarna zien we wel”

De fanatieke aanhang pakte voor de aftrap nog eens groot uit. De tekst Come on RSCL light my fire, begeleid door een levensgrote afbeelding van rocklegende Jim Morrison en het nodige vuurwerk moesten de Luikenaars inspireren tot grootse daden. Op Antwerp, waar ze roemloos met 4-1 ten onder gingen, verweet Ronny Deila zijn ploeg namelijk nog een gebrek aan vechtlust.

Beetje bij beetje krabbelde Standard recht. Veel enthousiasme, nog meer slordigheden. Maar daar komen ze op Sclessin af en toe heel ver mee. Het leverde na een halfuur de 1-1 op. Na gerommel in de zestien viel de bal in de voeten van Balikwisha, die hard uithaalde.

Vervolgens nam Zinckernagel zijn ploeg bij de hand. De Deen is dit seizoen by far de beste speler van Standard. Hij zuigt alle ballen naar zich toe. Soms gaat het mis. Als het lukt, ziet het er heel fraai uit. Met een knappe plaatsbal zorgde hij voor 2-1. Iets na de eerste helft stuurde hij Stipe Perica op weg naar de 3-1.

Ronny Deila: “Eerst top acht verzekeren, daarna zien we wel”

Dankzij de 3-1-overwinning op Eupen komt Standard weer in de buurt van de Champions’ Play-offs. “Ons doel blijft de top acht. Op het einde zullen we wel zien hoe dicht we bij de top vier staan”, zegt trainer Ronny Deila.

“Het begon niet goed, met die vroege goal van Eupen, dat heel georganiseerd speelde”, begon Deila zijn analyse van de match. De Noor zette zijn ploeg anders neer. Met twee spitsen – Ohio en Perica – was zijn ploeg dreigender. “Hiervoor was het te veel van hetzelfde, nu was er de variatie die we nodig hadden. Soms was het slordig, maar al bij al heb ik genoten van mijn ploeg.”

Dankzij de zege klimmen de Rouches over Club Brugge naar de vijfde plek. “We hebben slechts één keer verloren in de laatste zes matchen. Misschien hadden we vaker de drie punten kunnen pakken, maar al bij al kregen we wat we verdienden. Het zal een race tot het einde worden. Laat ons eerst de top acht verzekeren. Aan het einde van het seizoen zullen we wel zien hoe dicht we bij de top vier staan. Dat is bonus.”

Deila was met name te spreken over de prestaties van Dønnum. “Zo goed heb ik hem nog nooit zien spelen. Hij was een beest. Zinckernagel was ook opnieuw belangrijk en ik ben blij voor Perica, die het lastig heeft gehad door de kritiek, maar erdoor komt. Ook Ohio vond ik sterk vandaag. Hij bracht ons diepgang.”