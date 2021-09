Zin in een nieuwe job? Solliciteer voor de functie van CEO van de Pro League

De laatste rechte lijn is ingezet. Pierre François zwaait medio 2022 af als CEO van de Pro League. “De voorbije zeven jaar leidde Pierre François de organisatie, in soms woelige momenten, maar de resultaten mogen er zijn”, zegt Pro League-voorzitter Peter Croonen.

François overleefde een storm toen het schandaal Propere Handen losbrak. Hij was mee de grondlegger van het nieuwe tv-contract, dat het symbolische plafond van 100 miljoen per jaar doorbroken heeft.

Verjonging

Maar het is tijd voor verjonging. François is 65. In een snel veranderende context als die van het profvoetbal speurt de Pro League naar een jeugdiger profiel.

François zelf heeft daar vrede mee. Meer nog: de Raad van Bestuur vroeg hem zelf mee op zoek te gaan naar zijn opvolger. “Na zeven jaar aan het hoofd van onze organisatie, ben ik er van overtuigd dat de functie van CEO van de Pro League zonder twijfel één van de mooiste opdrachten is die de sportwereld in ons land te bieden heeft. Natuurlijk is het geen gemakkelijke taak en moet je tegen een stootje kunnen. Maar is dat niet ook het spannendste deel van het werk?”

“Aan het einde van dit seizoen zal ik mijn opdracht volbracht hebben en zal ik diegenen bedanken die mij hun vertrouwen hebben geschonken, maar nu eerst nog deze cruciale opdracht. Ik ben vandaag blij dat ik betrokken ben bij het zoeken naar mijn opvolger. Hij of zij zal op mijn volledige steun kunnen rekenen vanaf het moment dat hij of zij is benoemd.”

Vacatureomschrijving

U heeft:

• media-ervaring en kan goed om met pers, ook onder druk

• uitstraling, maar geen groot ego

• een integer en onbesproken reputatie

• een relevant netwerk binnen en buiten de sport

• heeft inzicht en aandacht voor de relatie tussen media en sport en het belang, niet in het minst in de context van de steeds evoluerende mediarechten

• heeft inzicht en aandacht voor de maatschappelijke rol van voetbal

De Pro League biedt:

• een voltijds contract van onbepaalde duur, met marktconform salaris en extralegale voordelen o.b.v. competenties en/of eerder opgedane ervaring

• de kans om ambassadeur te worden van de nummer 1 passie van ontelbare supporters en liefhebbers