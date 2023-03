Ziet Tedesco het wel in Trésor? “Nederlands paspoort kan ook, maar Mike is een echte Belg”

Club Brugge “Plaats twee moet het doel zijn”: onze Club-wat­cher ziet hoe blauw-zwart nu vooral nood heeft aan een zegereeks(je)

Een positieve reeks. Dat heeft Club Brugge de komende weken nodig in zijn jacht op de tweede plaats, aldus onze Club-watcher. Nog zeven wedstrijden om zoveel mogelijk punten in te lopen. “In Brugge hoopt men dat de winst tegen de Buffalo’s hen bevrijd heeft. In de hoofden en in de benen.”