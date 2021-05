Zieke Cercle-doelman Miguel Van Damme vanuit ziekenhuis: “Ik mis jullie allemaal zo erg!”

Miguel Van Damme, de zieke doelman van Cercle Brugge, en zijn vrouw Kyana verwachten eind deze maand hun eerste dochtertje. Van Damme (27) vecht al meer dan drie jaar tegen leukemie en is na herhaald vallen, opstaan en hervallen sinds november van vorig jaar uitbehandeld. De voetbalwereld stak hem een hart onder de riem met veel aanmoedigende filmpjes, nadat hij samen met zijn echtgenote de aftrap van de Brugse derby gaf en een staande ovatie van de Club-supporters had gekregen.

Van Damme bleef de voorbije maanden uit de belangstelling om in alle rust de komst van zijn eerste kindje voor te bereiden. Zaterdag postte de onfortuinlijke voetballer op zijn Instagram-account dat hij momenteel in het ziekenhuis ligt.

“Pfff! Bijna veertien dagen in het ziekenhuis! Hopelijk kan ik snel naar huis. Het is zo frustrerend als je niets weet over je toekomst. Ik wil alleen maar terug samen zijn met mijn mooie vrouw, mijn grote vrienden en mijn goeie familie. Genieten van een normaal leven. Ik mis jullie allemaal zo erg!!!” Hashtag Never Give Up.