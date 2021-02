Zes amateurteams over lastige aanloop en bekeruitdaging tegen profclubs: “Een pandoering? We hopen dat Club wat reserven opstelt”

KV Mechelen Igor de Camargo breekt 66 jaar oud record bij KV Mechelen: “Waardevol­le speler én mens”

29 januari Het ontglipte ons een kleine week geleden, Igor de Camargo’s nieuwe record. Dus bij deze: de Braziliaanse Belg is sinds zijn goal tegen Eupen de oudste doelpuntenmaker ooit voor KV Mechelen in eerste klasse. “Hij is een voorbeeld”, zegt club-icoon Piet den Boer.