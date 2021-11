Zélfs overwinning kon ontslag Vanderhaeghe, dat werd uitgesteld door overlijden vader, niet verhinderen: “Kon moeilijk geloven wat ik hoorde”

Met veel goesting was-ie aan zijn werkdag begonnen. Kan ook niet anders, na de deugddoende eerste thuiszege van het seizoen tegen KV Mechelen. Maar na een eerste onderhoud met de technische staf en het ontbijt, voltrok zich op Olympia wat Vanderhaeghe zich nooit had kunnen voorstellen. Alsof het om een grap ging kreeg de 51-jarige coach te horen dat zijn verhaal bij Cercle Brugge voorbij was.

“Ik was enorm geschrokken en kon moeilijk geloven wat ik hoorde”, aldus Vanderhaeghe. “Niet alleen voor mij was dit een verrassing, maar ook voor de ganse spelersgroep en eigenlijk iedereen die aanwezig was. Net nu de opluchting zo groot was nadat we eindelijk die verdiende zege hadden geboekt.”

Cercle had na de thuisnederlaag tegen Charleroi van vorige week de zoektocht naar een nieuwe coach al in gang gezet. Alleen vond het bestuur de timing om Vanderhaeghe, wiens vader deze week begraven werd, toen op de keien te zetten ongepast. In de veronderstelling dat Cercle niet zou winnen tegen KV Mechelen wou groen-zwart nog wachten tot zondag, om één dag later, morgen dus, de reeds nieuw aangeworven hoofdtrainer aan te stellen.

“Was ik twee weken geleden ontslagen, dan had ik het nog ergens begrepen. De resultaten waren niet goed, ook al werden we nooit weggespeeld. Nu vind ik de timing absurd.” Cercle deed het goed tegen Standard, Antwerp en Genk, maar wist daar nooit de volle buit te nemen. Hoofdoorzaak daarvan is het schrijnend gebrek aan daadkracht in de zone van de waarheid. Ook enkele scheidsrechterlijke beslissingen, vooral in Genk dan, hebben het Cercle enorm bemoeilijkt. “Ik heb nog enkele mensen bedankt voor de samenwerking en ben vervolgens naar huis gereden,” aldus Vanderhaeghe. “En aangezien ik toch mijn trainingskledij van Cercle aan had, ben ik meteen in het bos gaan lopen om mijn hoofd vrij te maken.”

Het ontslag is enorm pijnlijk. Niet alleen voor Vanderhaeghe, maar ook voor het bestuur van Cercle, voor wie de eerste thuiszege van het seizoen na de genomen beslissing eigenlijk ongelegen kwam. Morgen wordt de nieuwe buitenlandse hoofdtrainer, die al een kleine week in de wachtkamer zit, voorgesteld. Dat wordt alweer de tiende in vijf jaar tijd.

Voor Vanderhaeghe is het al het vierde ontslag in zijn trainersloopbaan. Zowel bij KV Oostende (2017), AA Gent (2018) als KV Kortrijk (2021) kreeg hij eerder al vroegtijdig de bons.

Van der Elst en Van Meir: “Beschamend!”

Bij de achterban, die zich ondanks de slechte reeks resultaten goed kon vereenzelvigen met Vanderhaeghe, is dit de zoveelste klap sinds AS Monaco aan de groen-zwarte zijde van Jan Breydel de plak zwaait. En ook in de Belgische voetbalwereld is er weinig begrip voor het ontslag (en de timing ervan?) van Vanderhaeghe. Voormalig voetballers en huidig tv-analisten Franky Van der Elst en Eric Van Meir sparen hun kritiek ten opzichte van het groen-zwarte bestuur niet. “Cercle, dit doe je niet. Beschamend”, aldus Van der Elst. Van Meir: “Respectloos en beschamend!”

