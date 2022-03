“Zeg dat Verboomen slecht floot, in plaats van hem te besmeuren op basis van wat ordinair knip- en plakwerk op het internet”

VoetbalBeerschot stelde zondag in de nasleep van de derby tegen Antwerp bij monde van voorzitter Francis Vrancken de integriteit van ref Nathan Verboomen in vraag. Maar wat Vrancken doet, is schadelijk, vindt onze journalist Niels Vleminckx. Lees hieronder in zijn opinie waarom.