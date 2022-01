“Ze zei ‘ja’ in de stad van de liefde”: Paul Onuachu vraagt zijn Tracy ten huwelijk

Het koppel is bijna vier jaar samen. Samen straalden ze bij de uitreiking van de Gouden Schoen. Op dat gala zei de Genkse spits dat het misschien wel de geschikte locatie was om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. “Ik hoorde dat en ik dacht: ‘Wat zegt dié nu’.”, vertelde Tracy onlangs aan Het Laatste Nieuws. “Mijn hart ging wel, hoor. Moest hij dat daar gedaan hebben voor de ogen van 200 man én al die kijkers, ik was gewoon flauwgevallen, dat verzeker ik je. Neen, alles op z’n tijd. Maar als mensen zeggen ik het beste ben wat hem overkomen is, dan zeg ik dat ik geen betere jongen dan Paul kon wensen. Voor jullie is hij een voetballer, maar voor mij is hij zoveel meer. De perfecte match.” Die perfecte match uit zich nu dus in een aankomend huwelijk.