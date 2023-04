“Ze noemden zich ongediertebestrijders”: Standard-fans getuigen over geverfde dode ratten die tijdens Waalse derby mogelijk in hun richting werden gegooid

KIJK. Charleroi-ultra’s zouden Standard-fans hebben bekogeld met dode ratten

“Een man hield de ratten vast, hij speelde ermee en ineens gooide hij ze”, vertelt een Standard-fan. “Het waren witte ratten, maar voor de helft rood geverfd.” Een andere supporter van de Rouches vult aan. “Eerst dachten we: dit kan niet waar zijn. We dachten dat het een aansteker was of een ander klein voorwerp. Maar ratten hadden we echt niet verwacht in een voetbalstadion. Op die tribune (waarnaar de ratten werden gegooid, red.) zitten veel kinderen en mensen met een rolstoel. Het is de tribune het dichtst bij de uitsupporters.”