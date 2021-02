Zakaria Bakkali voorgesteld bij Beerschot: “De Bakkali van bij PSV zit nog steeds in mij”

Twee dagen nadat Zakaria Bakkali voor vijf maanden tekende bij Beerschot stond hij voor het eerst op het oefenveld. Achteraf stond de tweevoudige Rode Duivel blijgezind de pers te woord. “Ik ben hier prima ontvangen”, aldus Bakkali. “Waarom ik voor Beerschot heb gekozen? Er waren nog enkele andere opties, maar dit was voor mij de beste oplossing. Beerschot is een ambitieuze club, ik had een goed gesprek met trainer Will Still, het is niet ver van huis en er is een zekere familiale band. Mijn vader heeft vroeger vlakbij gewoond, in Hoboken meer bepaald.”

Bakkali’s huurdeal kwam pas in de laatste minuten van de wintermercato tot stand. “De eerste contacten met Beerschot dateerden van maandagochtend. Vervolgens heeft het nog tot 23 uur geduurd voor alles rond was”, blikte Bakkali terug. “Of ik niet zenuwachtig werd naarmate de uren verstreken? Nee, ik was klaar voor alles: voor een transfer en zelfs voor een verlengd verblijf in de B-kern van Anderlecht. Al was dat natuurlijk niet ideaal geweest. Over die voorbije periode wil ik het trouwens liever niet hebben. Het is beter om vooruit te kijken. Vincent Kompany wenste me bij mijn vertrek in elk geval succes.”

Volledig scherm © BELGA

De overstap van Bakkali naar Beerschot deed aardig wat stof opwaaien. Na enkele mindere jaren bestaan er twijfels of de kleine aanvaller nog ooit zijn beste niveau zal halen. “Ik kan begrijpen dat er aan mij wordt getwijfeld. Maar zelf ben ik honderd procent positief”, benadrukt Bakkali. “Het grote probleem is dat ik in de voorbije jaren behoorlijk wat pech heb gehad met blessures, maar in mijn hoofd blijft alles mogelijk. De Bakkali van indertijd bij PSV zit nog steeds in mij. Ik zie dit dan ook helemaal niet als mijn laatste kans. Vergeet niet dat ik nog altijd maar 25 ben. Ik leg mezelf geen onnodige druk op.”

Bij Beerschot hoopt men dat Bakkali de rol van de vertrokken Tarik Tissoudali (voor een stukje) kan overnemen. Al vraagt de Kielse nieuwkomer een klein beetje geduld: “Op zich ben ik conditioneel vrij goed in orde en mijn vetpercentage is mooi onder controle. Tegelijk mis ik uiteraard matchritme. Vier matchen op een rij negentig minuten spelen, gaat me nog niet lukken. Of ik zondag in de derby al een rol kan spelen? We zullen zien hoe het de volgende dagen loopt op training. Het is in elk geval een match om naar uit te kijken.”

Volledig scherm © BELGA