Yves Vanderhaeghe ondanks zege tegen KV Mechelen ontslagen, Cercle stelt morgen zijn opvolger al voor

Club Brugge Charles De Ketelaere worstelt met flinke herfstdip: “Niet zo gek dat het even minder loopt”

In september had King Charles de wereld aan zijn voeten, vandaag worstelt hij zich doorheen de herfst. Of hoe De Ketelaere na een weliswaar begrijpelijke terugval zijn beste vorm moet terugvinden. “Charles is héél stabiel en zelfkritisch”, weet zijn zaakwaarnemer Tom De Mul. “Dit komt honderd procent zeker in orde.”

