Yves Vanderhaeghe nieuwe trainer KV Oostende

Belgisch voetbal Vanaken en Mignolet zien kloof op de leider groeien: “Hopen dat Union komende weken nog punten laat liggen”

De kloof wordt er niet kleiner op, integendeel. Na dit weekend gapen er intussen 12 punten tussen competitieleider Union en titelpretendent nummer één Club Brugge, dat zich stilaan niet al teveel misstappen meer kan veroorloven: “Met kampioen worden, zijn we nu niet bezig”, aldus Simon Mignolet. “Wie daar staat of hoeveel punten ze voor staan, dat boeit mij niet. We moeten leren uit onze fouten en doorgaan. Het heeft geen zin om te rekenen, dat is niet mijn taak. Jullie hebben tijd om te tellen hoe groot de kloof al geweest is in het verleden en wat er allemaal mogelijk is”.

6 februari