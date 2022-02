Yves Vanderhaeghe nieuwe trainer KV Oostende: “Toekomstgericht zie ik dit toch als een mooie stap”

KV OostendeWie we daar hebben… Vierenhalf jaar na zijn vertrek is Yves Vanderhaeghe (52) terug bij KV Oostende, dat na een vruchteloze zoektocht in Europa heil zoekt in haar ex-trainer: “Zelf ben ik ook verrast, maar mijn profiel beantwoordt aan hun eisen.”

In het Belgisch voetbal kan alles. Drie weken na het vertrek van Alexander Blessin kondigde KV Oostende gisteren de komst aan van… Yves Vanderhaeghe. Vóór Nieuwjaar op straat gezet bij Cercle Brugge, nu opnieuw in de dug-out bij de club die hij tijdens de gloriedagen van KV Oostende naar Europees voetbal bracht: “Zelf ben ik ook verrast, want het is heel snel gegaan - ze hebben mij gisteren (donderdag, red.) gecontacteerd. Die mooie herinneringen blijven toch altijd in het achterhoofd. Net daarom is dit een leuke terugkeer. Thuis zitten is altijd deugddoend, maar ik zit al zo lang in het voetbal dat deze nieuwe kans welgekomen is.” De Roeselarenaar tekende deze keer een contract tot het einde van het seizoen, waarna ‘de situatie geëvalueerd zal worden’. Hopelijk voor VDH is die evaluatie navenant zijn prestaties. Opdat er over enkele maanden niet wéér een pijnlijk ontslag moet volgen.

Volledig scherm © BELGA

Want de aanstelling van Vanderhaeghe, de enige Belgische coach die - veelal in West-Vlaanderen - telkens opnieuw werk vindt, is op zijn zachtst gezegd cynisch. Terwijl de Amerikaanse investeringsgroep pronkt met hun datagerichte aanpak en internationaal netwerk, kwam ze in de speurtocht naar een nieuwe coach uit bij een oude bekende: “We hebben Yves nauw gevolgd en waren erg onder de indruk van de manier waarop Cercle onder hem speelde”, klonk het bij CEO Gauthier Ganaye. Het hoeft geen betoog dat KVO pas na een uitgebreide zoektocht in Europa de piste Vanderhaeghe bewandeld heeft. De vraag is nu of die zoektocht met het oog op volgend seizoen tot stilstand zal komen. En of de resultaten van VDH daadwerkelijk van invloed zullen zijn op een eventueel verlengd verblijf: “Toekomstgericht zie ik dit toch als een mooie stap,” aldus Vanderhaeghe. “Ze waren er echt van overtuigd dat ze Yves Vanderhaeghe wilden, dat mijn profiel beantwoordt aan hun eisen.”

Voor Vanderhaeghe is het in ieder geval thuiskomen - de achterban lijkt unaniem lovend over zijn rentree. De West-Vlaming behaalde onder Marc Coucke met het ‘weireldploegsje’ twee keer play-off 1, de bekerfinale en de voorrondes van de Europa League tegen Marseille. Dit alles vooraleer hij in het seizoen 2017-2018 na een 1 op 21 werd ontslagen, ook al had-ie toen de belofte van Coucke op zak dat er pas na tien matchen een evaluatie zou volgen. Via omwegen bij AA Gent, Kortrijk en Cercle Brugge is hij nu terug aan zee.

Volledig scherm © BELGA

De trainerswals van het seizoen 2021-2022 in onze competitie: . 15 september 2021: Peter Maes heeft de twijfelachtige eer als eerste coach van het seizoen in 1A te worden ontslagen. De Limburger moet na zeven speeldagen en een schamele 1 op 21 opstappen bij Beerschot. Clubman Marc Noë neemt ad interim over. . 21 september 2021: Een coachingteam van vier trainers moet Beerschot uit het slop halen. De Argentijnen Javier en Diego Torrente, Frank Magerman en Greg Vanderidt volgen Peter Maes op. Javier Torrente heeft de sportieve eindverantwoordelijkheid. . 4 oktober 2021: Mbaye Leye moet net als zijn assistenten Patrick Asselman (T2) en Eric Deflandre (T3) opstappen bij Standard na een 13 op 30. Het trio Geoffrey Valenne, Kevin Caprasse en Réginal Goreux neemt ad interim over. . 7 oktober 2021: Luka Elsner verbreekt eenzijdig zijn contract bij KV Kortrijk om coach van Standard te worden. De Sloveen krijgt Will Still als assistent naast zich. . 12 oktober 2021: KV Kortrijk stelt Karim Belhocine aan als opvolger van Luka Elsner. De Franse Algerijn, in het verleden al speler, assistent-trainer, hoofdtrainer en sportief directeur bij KVK, ondertekent een contract van onbepaalde duur. . 28 november 2021: Yves Vanderhaeghe moet, ondanks een 3-1 zege tegen KV Mechelen, opstappen bij Cercle Brugge. De Vereniging staat na zestien speeldagen voorlaatste met 13 op 48. De ex-Rode Duivel was er sinds februari trainer. . 28 november 2021: Dominik Thalhammer wordt enkele uren na het ontslag van Yves Vanderhaeghe aangeduid als nieuwe coach van Cercle Brugge. De Oostenrijker ondertekende een contract tot juni 2023. . 6 december 2021: KRC Genk beëindigt de samenwerking met John van den Brom. De Nederlander was sinds november 2020 in dienst bij de Limburgers, die na zeventien speeldagen op de achtste plaats staan in de Jupiler Pro League. Voorlopig nemen Glen Riddersholm en Domenico Olivieri als tandem de dagelijkse sportieve leiding over. . 7 december 2021: Bernd Storck is de opvolger van John van den Brom als hoofdcoach van KRC Genk. De 58-jarige Duitser ondertekende een contract van onbepaalde duur. . 17 december 2021: Zulte Waregem en coach Francky Dury beëindigen in onderling overleg hun samenwerking. Dury, veruit de langst dienstdoende coach van de Jupiler Pro League, zou na het seizoen zijn functie als trainer neerleggen, maar Essevee, dat in de stand weggezakt is naar de voorlaatste plaats, grijpt eerder in. Assistenten Davy De fauw en Timmy Simons nemen over. . 27 december 2021: Seraing neemt na de 2-0 nederlaag tegen KV Mechelen afscheid van coach Jordi Condom. De 52-jarige Spanjaard was sinds het begin van het seizoen hoofdcoach op Le Pairay. . 3 januari 2022: Jean-Louis Garcia is de nieuwe coach van Seraing. De Fransman ondertekent een contract voor anderhalf jaar. . 3 januari 2022: Philippe Clement verlaat Club Brugge voor een avontuur bij Monaco in de Franse Ligue 1. De Nederlander Alfred Schreuder volgt hem op bij blauw-zwart. . 19 januari 2022: Alexander Blessin verlaat KV Oostende en wordt coach van Genoa, waar de Duitser tot 2024 tekent. Assistent Markus Pflanz neemt voorlopig over. . 7 februari 2022: Javier Torrente wordt ontslagen bij rode lantaarn Beerschot, dat stilaan in een uitzichtloze situatie zit. Greg Vanderidt neemt voorlopig over op het Kiel. . 11 februari 2022: Yves Vanderhaeghe keert terug naar KV Oostende als hoofdtrainer. Hij ondertekent een contract tot en met het einde van het seizoen, maar een langer verblijf wordt niet uitgesloten. Tussen 2015 en 2017 was hij al trainer van KVO.