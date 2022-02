Yves Vanderhaeghe nieuwe trainer KV Oostende: “De pressing bij Cercle was vrij gelijkaardig aan de onze”

“We hebben Yves nauw gevolgd omdat we erg onder de indruk waren van de manier waarop Cercle onder hem speelde”, aldus Ganaye, momenteel herstellend van een covidbesmetting, op de website van KVO. “Zijn teams zijn altijd zeer goed gestructureerd en defensief georganiseerd, maar hebben ook de vrijheid in het offensieve. In zijn meest recente ervaring bij Cercle was hun pressing vrij gelijkaardig aan de onze. Naar onze mening zijn de resultaten die ze nu behalen het directe gevolg van zijn goede werk. Tijdens een gesprek van enkele uren was ik ervan overtuigd dat hij de juiste man is om nu over te nemen. Ik was echt onder de indruk hoe goed hij een inschatting kon maken van onze spelers en hun kwaliteiten.”