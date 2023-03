Yari Verschaeren met succes geopereerd aan de knie

Met de V van Vaderlands­lief­de: ‘papa’ Vertonghen ontfermt zich met de glimlach over de Duivelse jeugd

Al een hele week gaat het over De Duivelse Jeugd. Over Onana, Lukebakio, Bakayoko, Faes, Openda... Maar kunnen we het alsjeblieft ook even over Jan Vertonghen (35) hebben? Patriot in hart en nieren. De belichaming van vaderlandsliefde. En de enige international die nog weet hoeveel strafpunten een hartenheer met zich meebrengt...