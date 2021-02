Yaremchuk loodst AA Gent met drie goals en assist voorbij Moeskroen

Jupiler Pro LeagueDe verdiende zege van AA Gent tegen Moeskroen laat de Buffalo’s niet één plaatsje opschuiven in het klassement, maar ze biedt - eindelijk - wel perspectief op een plaats in play-off 2.

AA Gent komt tot op drie puntjes van de nummer acht in het klassement. En laat dat net de positie van KV Mechelen zijn, bij wie de Buffalo’s vrijdag op bezoek moeten. Winst Achter de Kazerne brengt AA Gent alleszins voor even op een plaats binnen de eerste acht. Nooit eerder dit seizoen was een plek in play-off 2 zo dichtbij voor de Buffalo’s.

Eén van de neveneffecten van voetbal zonder publiek in de Ghelamco Arena is dat je Michel Louwagie voortdurend zijn keel schor hoort roepen. Moesten zijn spelers op het veld héél het seizoen door dezelfde drive en beleving aan de dag gelegd hebben als hun algemeen manager in de tribunes, dan stond AA Gent ongetwijfeld een stuk hoger in het klassement.

Hein Vanhaezebrouck spaarde Odjidja en Tissoudali tegen Moeskroen, vrijdag valt er voor hen wellicht belangrijker werk te verrichten in Mechelen. Nurio en Bukari bekochten hun zwakke partij tegen Charleroi, Godeau en Niangbo mochten in hun plaats opdraven. Het bankzittersstatuut van Nurio was opmerkelijk, gezien de recordtransfersom van 6 miljoen die AA Gent vorige zomer nog voor hem neertelde. Maar de ingreep van Vanhaezebrouck viel volkomen te begrijpen.

AA Gent startte snedig, met veel positiewissels die het de Moeskroendefensie knap lastig maakten. Al snel zag Yaremchuk een gaatje vanuit een scherpe hoek, maar de bal ging net over het doel van Koffi. Een kopbal van Niangbo werd door Da Costa uit het doel gebuffeld, een schot van de Nigeriaan werd nog afgeblokt. Even voor het halfuur kreeg AA Gent de voorsprong die het verdiende: Bezus dribbelde vinnig, Castro-Montes zette de bal fijntjes voor doel, waar Yaremchuk snoeihard afwerkte. Castro-Montes toonde zich bijzonder blij met dat doelpunt. Begrijpelijk, want voor het eerst dit seizoen werd één van zijn vele voorzetten vertaald effectief een assist.

De Buffalo’s namen geen vrede met die krappe voorsprong. Een bedrijvige Bezus rondde een knappe actie af met een goed schot, maar doelman Koffi pareerde. De doelman van Moeskroen eiste een hoofdrol op, toen hij even later knap een tweede doelpunt van de doorgebroken Yaremchuk verijdelde. Sven Kums maakte ei-zo-na een Olympisch doelpunt: zijn corner spatte op de tweede paal en werd vervolgens in extremis door Koffi - of de bal over de lijn was, viel niet te zien - gegrepen. Kort na de rust hield Koffi Niangbo alweer tot twee keer toe knap van een doelpunt.

De gemiste kansen leken AA Gent even zuur op te breken toen Tabekou alleen op Bolat af mocht, maar de doelman van de Buffalo’s ontmijnde het gevaar. Tijd om te wisselen, dacht Hein Vanhaezebrouck even na het uur. De Gentse coach bracht Odjidja en Tissoudali voor Bezus en Niangbo, vijf minuten later stond het 2-0. Odjidja zag de opening op Yaremchuk, Tissoudali nam de assist van de Oekraïner in dank aan. Op basis van wat we in de bekermatch tegen Charleroi en vanavond zagen, heeft het trio Odjidja-Tissoudali-Yaremchuk alles om even belangrijk te worden voor AA Gent als de tridente David-Yaremchuk-Depoitre in de tweede helft van 2019.

Tussendoor mocht Da Costa de enkel van Godeau zonder enig oog voor de bal torpederen. Altijd rood wat ons betreft, maar de bijzonder matig leidende scheidsrechter Van Damme zag er geen graten in en in het VAR-busje bleef het ijzingwekkend stil. In de slotfase werd het nog 4-0. Eerst werkte Yaremchuk knap af op een assist van Odjidja, even later kopte de Oekraïner een hoekschop van Vadis binnen. De chemie zit goed vooraan.

