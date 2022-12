Wouter Vrancken wil 2022 in stijl afsluiten: “Hoef spelers niet te zeggen dat ze niet te veel moeten drinken”

Geen nieuwe blessures bij de fiere competitieleider. “En Arteaga is opnieuw beschikbaar. Het is alleen hopen dat het griepvirus geen roet in het eten gooit. We hadden de voorbije week meerdere gevallen, maar nu valt het mee. Hout vasthouden dus.”

WK-ganger Bilal El Khannouss heeft de trainingen hervat bij Genk. “Op mentaal vlak staat hij er goed in, fysiek moeten we het nog bekijken. We zullen zien of hij kan starten. 45 minuten kan hij altijd aan. Hij heeft er op het WK 55 gespeeld tegen Modric en zo, dus dat zit op zich wel goed. Oké, hij heeft twee dagen erna festiviteiten gehad in Marokko, maar dat gaat het verschil niet maken.”

Met tien punten voorsprong op nummer twee Union is de sfeer uitstekend in Genk. “De kerstmuziek in de kleedkamer wordt door de spelers uit volle borst meegezongen”, lacht Vrancken, die geen groot liefhebber is van kerstvoetbal. “We bereiden ons voor zoals altijd. Het is dus niet zo dat we ons programma heel fel hebben aangepast. Het enige dat anders is, is dat vandaag en morgen de gezamenlijke lunch wegvalt. Er is dus iets meer vrijheid. Mijn spelers zijn professioneel genoeg om daarmee om te gaan. Ik hoef ze niet te zeggen dat ze niet te veel moeten drinken of eten. In België zijn we gewend om in deze periode met 87 kanten van de familie samen te komen en ons te gaan overeten, dat is toch minder het geval bij de buitenlanders.”

Tegen ex-coach

Kortrijk dan. Een ploeg die sinds kort gecoacht wordt door Bernd Storck, vorig jaar nog trainer in Genk. Eerder verloor de Duitse T1 met Eupen op het veld van de leider: 4-2. “Ik heb veel respect voor wat Bernd hier in het verleden heeft gedaan”, zegt Vrancken. “In zijn korte tijd bij Kortrijk bewerkstelligde hij een moeilijke kwalificatie in de beker (1-3 op OHL, red.). Los daarvan: we hebben Kortrijk geanalyseerd. We moeten zorgen dat we op niveau zijn. Ik heb in Kortrijk gespeeld en was er assistent, ik weet dat het een lastige verplaatsing is. Er is ook een speciale actie voor supporters waardoor ze waarschijnlijk voor een vol huis gaan spelen.”

Intussen is Genk bezig met een aanvallende versterking. De komst van Yira Sor (Slavia Praag) wordt in principe spoedig afgerond. “Daar moet je het met andere mensen binnen de club over hebben. Ik ben bezig met de jongens die er nu zijn. Ik ken de speler wel. Hij heeft vorig jaar Feyenoord pijn gedaan in de Conference League. Het zou ook niet slecht zijn om er in het aanvallende compartiment iets bij te krijgen”, aldus Vrancken.

Volledig scherm WK-ganger Bilal El Khannouss kan tegen Kortrijk zijn rentree maken. © BELGA