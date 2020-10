Wouter Vrancken vindt het “absurd” dat match tegen Club doorgaat: “Op deze manier speel je met gezondheid van spelers en hun familie”

“We hebben de hele week getraind met twaalf tot veertien spelers. Dat is allesbehalve ideaal”, stak Vrancken van wal op zijn online persconferentie. De reden? Zeven spelers (Peyre, Togui, Vranckx, Shved, Wernersson, Van den Eynden en Bouzian) testten positief. De jongens die van corona verlost zijn (Bushiri, Schoofs, Kaya, Voet en Boni) trainden vandaag pas voor het eerst mee.

“Er zijn bepaalde protocollen van de Pro League die bepalen dat matchen kunnen uitgesteld worden als zeven spelers besmet zijn. Maar die zeven spelers moeten wel een bepaald aantal selecties hebben. Gasten die jonger zijn dan 21 jaar zouden niet meetellen. Dat is redelijk absurd”, aldus Vrancken.

“Oké, ik snap dat de Pro League ergens een grens moet trekken vanaf wanneer een wedstrijd kan uitgesteld worden. Maar in onze situatie moet je het globale pakket kunnen bekijken. Wij hebben vijf spelers die vandaag een eerste keer getraind hebben na tien dagen quarantaine. Dan zijn er nog eens zeven die in quarantaine zitten. In mijn ogen spreek je dan over twaalf spelers die wegens corona niet klaar zijn om te spelen. Wat we nu moeten doen, is risico’s nemen met spelers die tien dagen niet getraind hebben. Toch worden zij door de Pro League beschouwd als ‘speelklaar’.”

Volledig scherm © Photo News

“Op deze manier speel je met mensen hun gezondheid”, gaat Vrancken verder. “We gaan jongens die nog maar pas verlost zijn van corona laten topsporten. Ik ben geen dokter, maar dat kan niet gezond zijn. Daarnaast gaan we hen ook blootstellen aan verhoogde risico’s op blessures. En neem nu het voorbeeld van Rocky Bushiri. Iedereen waar hij mee in contact gekomen is, testte positief. Ook zijn familie. Thibaut Peyre is er ook echt ziek van geweest. Je wil het aantal besmettingen indijken. Niet alleen voor de matchen, maar vooral voor de gezondheid van de spelers én hun omgeving. Iedereen kent wel iemand uit de risicogroep. Kijk, tijdens de eerste coronagolf was Sint-Truiden het epicentrum. Ook ik ken mensen die aan corona overleden zijn en iemand die in coma heeft gelegen. Dan kijk je anders naar deze situatie. Ik wil niet dat mijn spelers ziek worden of dat zij het virus zouden doorgeven aan hun ouders of grootouders.”

Hoe dank ook gaat de wedstrijd tegen Club Brugge dus door. Het wordt puzzelen voor Vrancken. “Zeker wetende dat Kaboré geschorst is en Defour en Walsh al maanden geen officiële wedstrijd meer gespeeld hebben. Bateau was begin deze week ook ziek en trainde gisteren voor het eerst vol mee. Als je dat allemaal optelt... We zitten met het mes op de keel, zeker in de defensie. Het is toch absurd dat die match doorgaat. Zeker gezien de maatschappelijke situatie. Wij kunnen onze kansen niet ten volle verdedigen omdat we verplicht worden te spelen met de jongens die beschikbaar zijn. We zijn in een situatie gedwongen die we niet oké vinden. Maar goed, we gaan de spelers klaarmaken en ze gaan er volledig voor gaan. We gaan niet zomaar aanwezig zijn op Jan Breydel. Ik ben er zeker van dat er kansen zijn om een resultaat te halen.”

Volledig scherm © BELGA