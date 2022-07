Wouter Vrancken tevreden na zege tegen Utrecht en bespreekt situaties Bongonda, Dessers en Thorstvedt

GenkRacing Genk heeft zich woensdagavond in Alkmaar de betere getoond van FC Utrecht. De jonkies Andras Németh en Bilal El Khannous tekenden voor de Genkse goals, terwijl Cyriel Dessers voor het eerst in de voorbereiding zijn opwachting maakte. Wouter Vrancken was na afloop te spreken over de vorderingen die zijn ploeg maakt en besprak de situaties van Bongonda, Dessers en Thorstvedt.

Paul Onuachu voelde in de opwarming iets aan de adductoren en bleef uit voorzorg aan de kant. Ook Bryan Heynen en Mike Trésor ondervonden (zeer) lichte klachten en daardoor werden risico’s met de twee vermeden. Sadick liep een dag eerder een kneuzing in het bovenbeen op en ontbrak eveneens.

Ondanks alle afwezigen maakte Genk bij momenten indruk tegen Utrecht, dat nog zonder Bas Dost (ex-Club Brugge) aantrad. De kopbalgoal van Németh was knap, de rake schuiver na rust van El Khannous evenzeer. Enige smetje was dat het maar bij die 2-1 bleef.

“We hebben een goede match gespeeld”, vatte Wouter Vrancken samen. “En wat ik vooral fijn vind om te zien is dat de jongens echt bezig zijn met wat je op training doet. Iedere keer zetten ze stappen. De reactie na balverlies was echt goed vandaag. We verdienden deze overwinning.”

“Hoop dat Dessers blijft”

Cyriel Dessers speelde zijn eerste 30 minuten voor Genk sinds zijn terugkeer van Feyenoord. De Nigeriaanse international was een paar keer dicht bij een goal, maar scoren lukte nog niet. Vrancken is hoe dan ook tevreden met de manier waarop de populaire spits zijn laat gelden. “Hij is hier op de goede manier binnengekomen. Cyriel is Cyriel. Hij bevestigt de positieve verhalen die ik over hem gehoord heb. Qua mentaliteit zal je geen problemen met hem hebben. Het mag duidelijk zijn dat ik hoop dat hij blijft. Ik heb nog niet specifiek met hem over de toekomst gesproken, maar het is wel de bedoeling om dat vandaag of morgen te doen.”

Théo Bongonda reisde niet mee af voor de stage in Nederland. De vleugelspits traint apart in afwachting van een transfer. “Dat zijn dingen die uit het vorige seizoen zijn voortgekomen, waar ik ook helemaal buiten sta”, zegt Vrancken. “Ik wil ook niks negatiefs zeggen over hem, want ik heb niet met hem gewerkt. Maar dat de wegen zullen scheiden, lijkt me duidelijk.”

Thorstvedt: Sassuolo

Kristian Thorstvedt – ook hij speelde een halfuur tegen Utrecht – staat dan weer in de nadrukkelijke belangstelling van het Italiaanse Sassuolo. “Voor mij moet er niet te veel in de kern veranderen, maar inderdaad… de situaties zijn wat ze zijn”, erkent Vrancken. “Zolang Kristian hier is, gaat die zich geven. Daar heb ik geen schrik voor. Je zag dat vandaag ook. Als je ziet wat er allemaal verteld is – en ik weet niet hoe ver het staat –is het knap dat hij zich vandaag niet heeft ingehouden. Ik heb er met hem over gesproken. Daarin gaf hij aan dat er dingen spelen, maar dat hij ook alles voor Genk zal blijven geven zolang hij er is”, besluit de Genkse T1.