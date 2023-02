Wouter Vrancken over clash tegen Antwerp: “We willen iets rechtzetten na hun bekerzege hier”

Bij Racing Genk leeft men ontspannen toe naar de topper van zondag tegen Antwerp. Als je los op kop staat in het klassement en de pijnlijke teen van Trésor je grootste blessurezorg is, dan is er natuurlijk ook weinig reden tot zenuwachtigheid.

Vijf journalisten schoven vrijdagmiddag aan voor de persconferentie van Genk-coach Wouter Vrancken. Eerste thema dat werd aangesneden: de scheur in een teennagel van Mike Trésor. “Mike is een vraagteken, want hij heeft last van zijn grote teen en kon de voorbije dagen niet trainen”, verklapte Vrancken. “Het is gevoelig en een verdovende inspuiting lijkt me ook niet ideaal. De kans dat Trésor speelt, is fiftyfifty. Ik denk trouwens dat het zijn rechtse grote teen is, maar ben niet zeker. Eigenlijk is het beter dat jullie het fout opschrijven. Dan gaan ze bij Antwerp misschien op de verkeerde teen staan. (lacht)”

Ook Nicolas Castro is twijfelachtig (vanwege een hamstringblessure), maar de lijst met afwezigen bij Antwerp is veel langer. De Great Old mist een reeks geblesseerden en de geschorste Calvin Stengs, die tijdens de recente bekermatch Genk-Antwerp (0-3) een belangrijke rol speelde. “Ik heb niet gezegd dat Stengs iemand moest slaan, hé”, knipoogde Vrancken tijdens zijn persbabbel. “Ik vind het niet erg dat Stengs er niet bij is, want hij is een prima speler. Maar verder ben ik er niet te veel mee bezig. Uiteindelijk is het mijn puzzel niet.”

Quote Het wordt zaak om heel zuiver te zijn in balbezit en erg attent bij omschakel­mo­men­ten Wouter Vrancken

Dat Genk Antwerp zondag op achttien punten achterstand kan zetten, is een gegeven waar Vrancken niet bepaald van wakker ligt. “Antwerp uittellen is sowieso niet aan de orde”, besloot de Limburgse T1. “In de play-offs worden de punten gehalveerd en ook in de reguliere competitie is er nog een hele weg af te leggen. Los daarvan willen we iets rechtzetten na Antwerps bekerzege op ons veld. Het wordt zaak om heel zuiver te zijn in balbezit en erg attent bij omschakelmomenten.”

