Wouter Vrancken op weg naar Racing Genk, dat nog moet onderhandelen met KV Mechelen

Jupiler Pro LeagueWouter Vrancken is op weg om de nieuwe coach van Racing Genk te worden. Er ligt een contract van onbepaalde duur klaar voor de Limburger in de Cegeka Arena. Genk zal eerstdaags onderhandelingen aanknopen met KV Mechelen over de afkoopsom.

Dat Racing Genk niet zou doorgaan met Bernd Storck, was al langer duidelijk. En dat Wouter Vrancken een van de topkandidaten was om hem op te volgen, stond eveneens in de sterren geschreven. Nu lijkt het ook te gaan gebeuren. Op enkele punten en komma’s na is Vrancken persoonlijk rond met Racing Genk. De Limburgers moeten wel nog langs KV Mechelen passeren, waar Vrancken nog een overeenkomst heeft lopen. Willen ze hem wegkopen, dan moeten ze in principe de clausule van 600.000 euro betalen. Al is dat bedrag voor onderhandeling vatbaar, zo valt te horen Achter de Kazerne. De overgang van Vrancken naar Genk zou niet meer te lang moeten aanslepen. De 43-jarige oefenmeester, ex-speler van Racing Genk, trekt vrijdag op vakantie met zijn gezin en wil duidelijkheid nog voor hij het vliegtuig op stapt.

Het is de verwachting dat Vrancken geen stafleden meeneemt naar Limburg. Over de precieze invulling van de technische staf is nog weinig bekend, maar oud-prof en jeugdtrainer Jan Wuytens zou er in beeld zijn om T3 te worden.

Als de komst van Vrancken eenmaal afgerond is, kan men in Genk de blik gaan richten op komend seizoen. Na een teleurstellend jaar, waarin geen Europees voetbal kon worden afgedwongen, staat er in Limburg het een en ander te gebeuren.

Allereerst is het uitkijken naar uitgaande transfers. De namen van Théo Bongonda, Paul Onuachu en Jhon Lucumi worden veelvuldig genoemd als potentiële vertrekkers. Kristian Thorstvedt staat dan weer in de belangstelling van Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt. Ook is het uitkijken naar de ontwikkelingen rond Cyriel Dessers. Feyenoord wil de afkoopclausule ter waarde van 4 miljoen euro graag lichten, maar is financieel beperkt.

Tegenover dat alles staat het inkomende verkeer. Head of Football Dimitri de Condé speurt naar versterking in het middenveld en de aanval. Nikola Storm van KV Mechelen wordt van nabij gevolgd. Hij zou in de Cegeka Arena verder kunnen werken met Vrancken, de trainer met wie hij zijn meest succesvolle seizoen ooit kende. Concreet is de belangstelling voorlopig nog niet.

