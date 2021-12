Wouter Vrancken (KV Mechelen): “Liever matchen uitstellen dan zonder publiek spelen”

Het overlegcomité zit vandaag samen om strengere coronamaatregelen te bespreken. Het is nog maar de vraag of er de komende weken (evenveel) voetbalfans in de stadions welkom zouden zijn. Zo niet, dan zou dat een serieuze streep door de rekening zijn van de clubs, waaronder KV Mechelen. “Als er geen publiek meer welkom zou zijn, dan zou men de matchen beter enkele weken verplaatsen”, aldus Wouter Vrancken. “Financieel zouden de clubs enorm lijden als er weer geen publiek toegelaten wordt. Wedstrijden uitstellen zou dat euvel verhelpen. Veel sectoren zien zware sneeuw. Op deze manier zou de Pro League haar eigen sector toch kunnen vrijwaren. Alleen is het maar de vraag of de Pro League matchen zou willen en kunnen uitstellen wegens de propvolle kalender. Al hebben ze in principe twee speeldata voor inhaalmatchen...”