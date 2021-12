Wordt het amateurvoetbal weer (tijdelijk) stilgelegd? Zonder fans (in de kantine) komen clubs niet uit de kosten

Livios Voor een goed geventi­leer­de woning betaal je een prijs tussen 3250 en 7000 euro: zoveel kost je ventilatie­sys­teem en op deze premies kan je rekenen

Een goed geventileerde woning is belangrijker dan ooit. Ventilatie komt de luchtkwaliteit en dus je gezondheid ten goede, maar ook in de strijd tegen corona is het een absoluut pluspunt. Kan je een ventilatiesysteem integreren in een bestaande woning? En op welke premies heb je recht? Bouwsite Livios zocht het uit.

24 december