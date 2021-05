Woede bij Antwerp groot, spreekverbod voor spelers. Vercauteren: “De ref heeft altijd gelijk. Ook als hij ongelijk heeft”

Iets meer dan tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd speelde de film zich opnieuw af. Mbokani werkte fijntjes af, paars-wit stond opnieuw klaar voor de aftrap, maar opnieuw ging het feestje niet door. De VAR wees Lambrechts erop dat deze keer Miyoshi vooraf buitenspel stond, zij het zeer nipt (zie beeld hieronder). Enkele minuten later stond ‘The Great Old’ dan toch op voorsprong - alweer via Mbokani -, maar in extremis kwam Anderlecht via Miazga langszij met een kopbalgoal in de allerlaatste seconde.

Vercauteren: “Tegenstrever geholpen door scheidsrechter”

Op de persconferentie achteraf een geregeld cynische Vercauteren. “Ik heb het hier heel moeilijk mee. Maar soms was het ook makkelijk, zeker met die man langs de zijlijn. Die zei me altijd hetzelfde: dat het buitenspel was. Ik wist telkens direct het antwoord... Of hij ongelijk had? Dat weet ik niet. Kijk, er zijn fases waar je over kan discussiëren, zoals of die tegengoal in minuut 95 of 96 viel. Maar ook dat is weer niet voor commentaar vatbaar, zoals altijd. Ach, het is toch ‘geen avance’, ik ga er geen tijd en energie aan verliezen.