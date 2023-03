WIRSCHAFFENDAS: nieuwe campagne met open trainingen en ontmoetingen moet fans en Duivels dichter bij elkaar brengen

Rode DuivelsDrie maanden na het WK in Qatar blazen de Rode Duivels eind maart opnieuw verzamelen voor de EK-kwalificatiematch tegen Zweden. Dat doen ze met een nieuwe bondscoach, een nieuwe sportieve leiding, nieuwe uitdagingen én een splinternieuwe fancampagne. Via de nieuwe #WIRSCHAFFENDAS-campagne wil de voetbalbond tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden supporters en spelers dichter bij elkaar brengen.

De WK-campagne #DEVILTIME zit nog vers in het geheugen, nu houdt de voetbalbond #WIRSCHAFFENDAS boven de doopvont naar aanleiding van het EK in de zomer van 2024. De hashtag slaat op het collectieve geloof bij de KBVB, de spelers en de fans in een geslaagde kwalificatieronde. Maar ook een verwijzing dat zowel spelers als fans alles zullen moeten geven om zich te kwalificeren voor het EK. Met #ONVALEFAIRE en #ALLESGEVEN krijgt de campagne nog afsplitsingen in de andere twee landstalen. #WIRSCHAFFENDAS is een knipoog naar de locatie van het volgende grote tornooi, Duitsland, de roots van de nieuwbakken bondscoach Domenico Tedesco (Italiaans-Duits) en onze derde landstaal.

“Met een nieuwe coach en een nieuwe sportieve leiding breekt voor ons een nieuw tijdperk aan bij de Rode Duivels. Daarbij geloven we in onze eigen kracht, maar weten we ook dat we meer dan ooit onze supporters zullen nodig hebben om ons te kwalificeren voor EURO 2024", ​aldus Manu Leroy, directeur marketing en communicatie van de KBVB.

Meer interactie met fans

​De rode draad doorheen de #WIRSCHAFFENDAS-campagne wordt een nauwere fanbeleving, zowel fysiek als digitaal. De voetbalbond wil alles op alles zetten om supporters en spelers op regelmatige basis met elkaar in contact te brengen. Zo zullen er opnieuw open trainingen voor de fans komen in het Proximus Basecamp in Tubeke. Daarbovenop zal de voetbalbond ‘fan conferences’ creëren waar 1895 fans met name de jongere spelers kunnen ontmoeten en zelf hun eigen vragen kunnen stellen.

“De pandemie heeft ervoor gezorgd dat we een tijdje enkel een digitale fanbeleving konden aanbieden. Ook de spelers waren vragende partij om een campagne op te zetten die hen opnieuw dichter bij de fans brengt”, stelt Leroy. “Daarom willen we elke wedstrijd aangrijpen om de interactie tussen fans en spelers zowel digitaal als fysiek te maximaliseren.”

Voor het EK-kwalificatieduel van 24 maart in Stockholm tegen Zweden wil de Belgische bond een tifo ontrollen met daarop zo veel mogelijk namen van fans. De geïnteresseerde supporters kunnen hun naam toevoegen via de app en de website van de KBVB. Voor de oefeninterland van enkele dagen later in Keulen tegen Duitsland zal er dan weer een buskonvooi georganiseerd worden. Bedoeling is dat de Belgische supportersbussen verzamelen op een parking in Eupen en van daaruit richting Keulen rijden.

Volledig scherm . © KBVB