Win-winsituatie voor Oulare en Standard: spits op weg naar Barnsley

Belgisch voetbalEr lijkt een oplossing in de maak voor Obbi Oulare. De 25-jarige spits van Standard is op weg naar Barnsley. Hij moet bij de ploeg uit de Championship wel nog zijn medische testen doorstaan.

Alle spelers buiten het Verenigd Koninkrijk moeten voldoen aan een puntensysteem om in aanmerking te komen voor een werkvergunning. Sinds de Brexit geldt dat ook voor spelers uit de EU. Een panel moet zich dus nog buigen over het dossier van Oulare. Lukt dat, dan staat niets een transfer in de weg. Een win-winsituatie voor Standard en Oulare die beiden al een tijdje waren uitgekeken op elkaar.

Afgelopen winter wilde Standard Oulare al van de hand toen. Ook toen al was er interesse van Barnsley, maar had de spits zelf geen trek in een Engels avontuur. Uiteindelijk kwam er geen transfer en werd Oulare naar de Luikse B-kern gestuurd. De 25-jarige Oulare heeft nog een contract tot 2023 bij Standard, maar was niet van plan om die overeenkomst uit te dienen in de B-kern.

Een transfer naar Barnsley biedt nu wel een uitweg die Oulare kan bekoren. Een mooie kans om zijn carrière te herlanceren. Standard nam Oulare in 2019 definitief over van Watford, nadat hij eerst seizoen op uitleenbasis uitkwam voor de Rouches. Een scheenbeenbreuk en tal van spierblessures zorgden ervoor dat het verhaal van Oulare in Luik geen succes werd. Hij kwam 42 wedstrijden in actie en scoorde daarin vijf doelpunten.

