WIN. Voorspel de exacte uitslagen van de titelstrijd zondag en win een gehandtekend shirt van een van de drie titelkandidaten!

ONS RAPPORT. Drie sterkhou­ders bij Antwerp met 7 op 10, maar het is Spanjaard die als ‘Lucky Luke’ in rol van held kruipt

Anticlimax op de Bosuil. Een late en ongelukkige gelijkmaker verpestte het titelfeest in de Jupiler Pro League van de Great Old. Matchbal twee volgt zondag in Genk, maar na vandaag is het vooral wonden likken bij Antwerp. Nochtans hadden ze alles in eigen handen tegen Union, wat zich ook weerspiegelt in ons spelersrapport. Drie Antwerp-spelers met een 7 op 10, slechts eentje bij de Brusselaars. Maar wel een beslissende.