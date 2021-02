Wie wordt opvolger van Clement bij Cercle? Namen De Roeck, Vanderhaeghe en De Boeck circuleren

Na een uitstekende competitiestart (18 punten na 12 speeldagen) viel Cercle Brugge fel terug. Het pakte slechts 4 punten meer (een gelijkspel op Beerschot en een zege in Kortrijk) en staat afgezonderd op de voorlaatste plaats, één punt voor hekkensluiter Waasland-Beveren maar al op 4 punten van Moeskroen en 8 van Sint-Truiden. Paul Clement betaalde uiteindelijk de tol van een inmiddels bijna drie maanden durende sportieve malaise.

Mogelijk opent het ontslag van de coach alsnog de deur voor een terugkeer van publiekslieveling Kylian Hazard. Bij de achterban had Clement het al een hele tijd verkorven en werd op sociale media voortdurend verwezen naar de eerste publiekelijke vernedering van Hazard door Clement, toen die begin november drie weken lang niet werd geselecteerd zonder dat er sprake was van een blessure. De eerste nederlagen van de zwarte reeks (4 op 36) kwamen er, toeval of niet, in diezelfde periode.

Dat Clement bij Cercle was gekomen op voorspraak van zijn landgenoot Paul Mitchell, de TD van Monaco, bezorgde hem heel lang krediet. Maar uiteindelijk bleek de beperkte kennis van de Belgische competitie in de bijna uitsluitend Engelse staf van Cercle een onoverkomelijk obstakel. Clement had bovendien weinig ervaring als T1. Zijn status ontleent hij voornamelijk aan zijn verblijf bij de grootste Europese clubs (Real Madrid, Bayern München, Paris SG, Chelsea) als assistent van Carlo Ancelotti. Enkele pogingen als hoofdtrainer van Derby County, Swansea City en Reading FC eindigden telkens in een ontslag. En nu gebeurt dus hetzelfde bij Cercle Brugge.

Wie volgt Clement op?

Naast Paul Clement verdwijnt ook diens assistent Nigel Gibbs van het toneel bij de Vereniging. Physical coach Eddie Lattimore en videoanalist Stuart Metcalf blijven voorlopig wel aan boord, samen met keepertrainer Dany Verlinden. Voorlopig nemen de beloftentrainers Jimmy De Wulf en Wouter Artz de leiding van de technische staf over. Het tweetal zal de bekerwedstrijd van woensdagavond in Leuven voorbereiden. De Wulf was twee jaar geleden ook al even assistent van José Jeunechamps, toen die tijdens play-off 2 moest overnemen van Laurent Guyot.

In volle degradatiestrijd wil Cercle Brugge zo snel mogelijk een nieuwe T1 engageren en dat moet bij voorkeur een Belg zijn. Op de lijst van inkomende kandidaturen prijken zeker al de namen van Yves Vanderhaeghe, pas ontslagen bij KV Kortrijk, en van Glen De Boeck. Ook Jonas De Roeck, momenteel assistent van Vincent Kompany bij Anderlecht, is aangeboden bij de Vereniging. Eveneens de naam van Bernd Hollerbach, vorig seizoen bij Moeskroen, circuleert.

