Wie wordt kampioen? Dit zijn de scenario’s van de razendspannende slotspeeldag

Leo (77) was erbij in 1957 toen Antwerp vorige keer kampioen werd: “Geen Bengaals vuur of bommetjes, maar gejuich uit 40.000 kelen, indrukwek­kend”

Als Royal Antwerp FC zondag thuis wint van Royale Union Saint-Gilloise is het landskampioen in het voetbal. Dat zou dan de eerste titel in 66 jaar zijn voor The Great Old. Leo Hol (77) was erbij op die zomerse meidag in 1957. “Hadden we toen geweten dat het zo lang zou duren eer we nog eens kampioen werden in eerste klasse, we hadden wel wat langer gefeest.”