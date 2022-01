Wie volgt Blessin op bij KV Oostende? Geen Belg, maar wellicht iemand uit ‘het netwerk’

Tegen Antwerp zit Markus Pflanz als hoofdcoach op de bank. Hij zal de speelwijze van Blessin zonder enige twijfel doortrekken. Maar KVO staat voor belangrijke weken met uitmatchen op Gent dinsdag en Cercle zaterdag. Er is dus weinig tijd te verliezen met het oog op een rustig seizoenseinde. Daarom is de kans reëel dat sportief verantwoordelijke Gauthier Ganaye een (voor hem) oude bekende naar Oostende haalt. Een naam die hoog op het lijstje zal staan, is die van de Duitser Daniel Stendel (47).

Hij speelde het grootste deel van z’n carrière bij Hannover 96 en begon er ook zijn trainerscarrière. In het seizoen 2015-2016 pakte hij de Duitse beker bij de U19 – hij kan dus met jeugdspelers overweg. Ganaye haalde Stendel naar het Engelse Barnsley, waarmee hij van de League One naar de Championship (tweede klasse) promoveerde. Dit seizoen stond Stendel ook aan het roer bij (onrustige) zusterclub Nancy, maar daar wist hij in tien matchen slechts vier keer gelijk te spelen. Op dit moment zit de oefenmeester zonder club en kan hij dus snel worden aangesteld.

Bondscoach Bosnië

Nog een naam die Ganaye kent, is Markus Schopp. De Oostenrijker was voorheen actief bij verschillende (jeugd)ploegen bij topclub Sturm Graz en was ook bij Barnsley aan de slag, waar hij in november 2021 werd ontslagen. De enige coach wiens naam circuleert, maar niet contractvrij is, is de Bulgaar Ivaylo Petev. Momenteel is hij bondscoach van Bosnië-Herzegovina. In het verleden pakte Petev twee landstitels, een supercup en beker met Ludogorets – hij staat voor aanvallend voetbal. Zijn avonturen buiten Bulgarije, bij onder meer Limassol, Larnaca, Dinamo Zagreb en Jagiellonia, eindigden in de middenmoot.