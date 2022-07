Wie treffen Union, Anderlecht en Antwerp? Vandaag loting Champions League en Conference League

RED FLAMES “Wij zijn tactisch soms sterker dan mannen”: babbel met tiener Hannah Eurlings en nestor Janice Cayman

Vaststelling: op het EK is het verschil met de toplanden groot en die in de subtop klein. Het is aan de nieuwste generatie Flames - speelsters die vanaf het begin in een topsportcultuur op een topsportschool zijn opgeleid - om daar iets aan te doen. Een babbel met Janice Cayman (33) en Hannah Eurlings (19), de oudste en de jongste Flame. Een verschil van 14 jaar en 108 interlands. “Hoe het voelt om nu al een levende legende te zijn? Ik sta daar niet bij stil.”

13 juli