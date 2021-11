Wie is Faïz Selemani? De man die de wet van ‘78 gebruikte en week na week zijn enorme klasse etaleert

Hoe veel punten stond Union voor op Club Brugge en Antwerp, mocht Faïz Selemani nog bij de Brusselaars spelen. De intussen 28-jarige Comorees verbrak zijn contract bij de huidige leider in de Jupiler Pro League met de wet van ‘78. Na veel commotie trok hij in het seizoen 2019-2020 naar KV Kortrijk. Ook daar waren er dit seizoen wat moeilijkheden met zijn contractverlenging, maar uiteindelijk tekende Selemani bij tot eind 2024. Door de wet van ‘78 te gebruiken bij Union moest de Comorees een boete van 530.000 euro betalen. Selemani stond onder loonbeslag en moest leven van 1.200 euro per maand. Niet gemakkelijk wanneer je een vrouw en een kind moet onderhouden. Uiteindelijk besliste algemeen manager Matthias Leterme om het bedrag op zich te nemen als Selemani bijtekende en dat is dus onlangs ook gebeurd. Selemani voelt zich duidelijk goed in zijn vel en speelt dit seizoen de pannen van het dak. In het verleden liet hij ook al mooie dingen zien, maar was hij vaak niet efficiënt genoeg. Nu zit hij al aan zeven doelpunten in vijftien matchen. Vorig jaar liet hij de netten over een heel seizoen maar acht keer trillen.