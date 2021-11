Wie is Faïz Selemani? De man die de wet van ‘78 gebruikte en de ‘panna’ zette die Benito Raman flink frustreerde

Hoe veel punten stond Union voor op Club Brugge en Antwerp, mocht Faïz Selemani nog bij de Brusselaars spelen. De intussen 28-jarige Comorees verbrak zijn contract bij de huidige leider in de Jupiler Pro League met de wet van ‘78. Na veel commotie trok hij in het seizoen 2019-2020 naar KV Kortrijk. Ook daar waren er dit seizoen wat moeilijkheden met zijn contractverlenging, maar uiteindelijk tekende Selemani bij tot eind 2024. Door de wet van ‘78 te gebruiken bij Union moest de Comorees een boete van 530.000 euro betalen. Selemani stond onder loonbeslag en moest leven van 1.200 euro per maand. Niet gemakkelijk wanneer je een vrouw en een kind moet onderhouden. Uiteindelijk besliste algemeen manager Matthias Leterme om het bedrag op zich te nemen als Selemani bijtekende en dat is dus onlangs ook gebeurd. Selemani voelt zich duidelijk goed in zijn vel en speelt dit seizoen de pannen van het dak. In het verleden liet hij ook al mooie dingen zien, maar was hij vaak niet efficiënt genoeg. Nu zit hij al aan zeven doelpunten in vijftien matchen. Vorig jaar liet hij de netten over een heel seizoen maar acht keer trillen.

Dit weekend was Selemani andermaal in grote doen. Hij had opnieuw enkele knappe bewegingen in huis en hij creeërde ook enkele goede mogelijkheden. Toch kwam hij vooral in het nieuws door een voorvalletje met Benito Raman. De aanvaller van Anderlecht deelde een kopstoot uit aan Selemani en kreeg rechtstreeks rood. Selemani was na de wedstrijd dan ook hard voor zijn tegenstander. “Ik speel hem door de benen en dan beslist hij om me een kopstoot te geven”, aldus de Comorees van KVK. “Het bleef niet enkel bij een kopstoot. Ik vond het leuk dat ik hem door de benen speelde en lachte wat, waarop hij me beledigde. Hij zei dingen over mijn moeder die echt niet door de beugel kunnen. Wat hij precies zei, laat ik in het midden, want zo’n taalgebruik hoort gewoon niet.”

Handsbal

Na de wedstrijd was Selemani niet enkel woest op Raman, maar ook op de VAR. Hij probeerde Van Crombrugge te verschalken met een geplaatst schot, maar Mykhailichenko hield volgens hem het leer foutief tegen met zijn hand. “Een penalty kan niet duidelijker zijn volgens mij. Dat de VAR zelf niet eens keek, snap ik echt niet. Ook de scheidsrechter legde niet uit, waarom het geen strafschop was. Ik ben echt immens gefrustreerd. Met een man meer moesten we deze wedstrijd gewoon gewonnen hebben, simpel. Volgende week moeten we winnen op Eupen, willen we blijven meedoen in het klassement.”

Bepalende factor

Selemani is levensbelangrijk voor KV Kortrijk. Ook op de vorige speeldag was hij van goudwaarde. KVK stond tot minuut 89, 0-1 achter tegen hekkensluiter Beerschot, maar dan ontbond de Comorees zijn duivels. Hij schoot de gelijkmaker staalhard tegen de touwen. Kan Selemani ook mee bij een topclub? Wij denken alvast van wel. Eigenlijk is Selemani te goed voor KV Kortrijk. Benieuwd of hij blijft deze winter. KVK zal alvast enkele aanbiedingen ontvangen. Onder meer Anderlecht informeerde in de zomer al eens vaag, maar ook Standard is een optie. Luka Elsner - die Selemani bij Union en KV Kortrijk coachte - is dol op de Comorese balgoochelaar. Mocht Kortrijk Selemani kunnen houden, mag je eigenlijk al van een geslaagde transferperiode spreken. Zo belangrijk is hij namelijk.

