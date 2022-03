Wie is de man achter de hetze? Marc ‘Netto’ Overmars als technisch directeur: “Hij pakte een papiertje, schreef het bedrag erop en schoof het naar mij”

Een totaal gebrek aan ethiek volgens de ene, een geniale zet van de familie Gheysens voor de andere. Marc Overmars is de nieuwe sportieve baas van Antwerp. De Nederlander was in januari nog de meest gewilde sportief directeur van Europa. In februari dwong Ajax hem te vertrekken na dickpics en grensoverschrijdend gedrag. Maar wie is Marc Overmars nu echt? Wij gaan op zoek naar de man achter de hetze.