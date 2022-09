Westerlo trekt de drie punten over de streep na sensationele slotfase op Mambourg (2-3)

Antwerp Na de knappe 24 op 24 mag de Great Old dromen van nóg meer: waarom record­reeks hier niet hoeft te stoppen

Acht overwinningen op een rij. And counting… Antwerp is met een clubrecord aan de competitie begonnen. Het absolute record van Club Brugge – dat in 2000 pas na veertien matchen voor het eerst punten verloor – is nog ver weg, maar er zijn genoeg redenen te bedenken waarom Antwerps zegereeks hier niet hoeft te stoppen.

12 september