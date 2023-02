Westerlo schudt STVV van zich af met zuinige 0-1-zege op Stayen, De Cuyper matchwinnaar vanop de stip

De eerste helft bleef lange tijd in evenwicht, maar het was wel een boeiende strijd tussen twee ploegen die een overwinning best nog eens konden gebruiken. Perdichizzi verschalkte eerst ei zo na nog zijn eigen doelman, maar nadien namen de bezoekers het heft in handen. Goeie pogingen van Vaesen, De Cuyper en Gümüskaya geraakten net niet binnen het kader. Vlak voor rust was er een beslissende fase, waarbij Koita in de rug liep van Reynolds, die eerder wel randje buitenspel vertrokken was. Het duurde zowat vijf minuten voor de VAR de knoop doorhakte, maar het was Koita die met rood van het veld moest en De Cuyper mocht aanleggen vanop de stip. De linkerwinger twijfelde niet en knalde de 0-1 hoog in doel.