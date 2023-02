Westerlo kruipt weer in rol van stuntploeg en duwt Union met tweede verlies op rij in sportieve dip

Topploegen sneuvelen wel vaker op Westerlo dit seizoen, dat weet nu ook Union. De Brusselse club zag een inhaaljacht tot 2-2 in het slotkwartier alsnog uit de handen glippen en verloor met 4-2. Union beleeft met 1 op 9 een plotse winterdip en ziet zijn tweede plek in het gedrang komen. Westerlo staat zelfs niet zo gek ver weg meer van de Champions’ Play-offs.

Union kon dus niet rechtkrabbelen na de 2-4 vorige week tegen Standard, en ging integendeel met dezelfde score op Westerlo de boot in. Twee nederlagen op rij in de competitie is een negatieve primeur dit seizoen. Sinds zijn comeback in de hoogste klasse overkwam het Union zelfs alleen in die cruciale titelplay-offs tegen Club Brugge. Net als blauw-zwart is Westerlo nu wat een zwart beest voor Union: zij zijn de enige twee eersteklassers waartegen Union in 1A nog niet kon winnen.

Westerlo heeft zijn zege met snedig voetbal verdiend afgedwongen. Union zag zich zeker voor de rust vaak overdonderd. Vaesen trof al vroeg het doelhout en na twintig minuten had de thuisploeg een 2-0-kloof uitgebouwd. Madsen lag met een knappe eenmansactie en prima steekbal aan de basis van de eerste treffer van Van den Keybus. Union had last met het snelle stoorwerk en verticale voetbal van Westerlo. Bij zo een omschakelingsmoment liet Burgess zich op snelheid aftroeven door Vaesen. Doelman Moris redde in eerste instantie, maar tegen de rebound van Chadli was hij machteloos. De feestmuziek in het Kuipje knalde nog wat luider.

Volledig scherm © BELGA

En de averij had nog zwaarder kunnen oplopen. Moris moest nog alert in de bres springen bij een uitbraak van Chadli. En tekenend voor de chaos achterin bij Union: na balverlies op het middenveld moest zowaar flankaanvaller Adingra redder in nood spelen. Hij slaagde erin als laatste man nog de bal van Vaesen te intercepteren. Offensief had Union zich tot dan veel minder laten gelden. Boniface woog wel en Bolat reageerde alert op een mooie vrije van Bolat.

Union mocht zich gelukkig prijzen dat de aansluitingstreffer toch nog voor de rust viel. Een mooie goal, dat zeker na een vlotte combinatie tussen Teuma, Nilsson en Lazare die de bal perfect op het hoofd schilderde van Boniface.

Volledig scherm © Photo News

Zijn zesde competitiegoal gaf Union moed voor de tweede helft. Union pakte nu zelf uit met het recept van Westerlo in de eerste helft, met veel druk op de tegenstander en een snelle omschakeling. Machida schoot vanop afstand nipt naast en Boniface dreigde met enkele slaloms. Halfweg de tweede helft zag Union zijn inspanningen beloond, weliswaar met een gelukje. Een schot van Teuma flipperde via Reynolds en het achterhoofd van Boniface in doel: 2-2.

Union erop en erover? Dat scenario had gekund, ware het niet dat een VAR-interventie Westerlo zou begunstigen. Een poging van Van den Keybus in de zestien miste alle richting, maar de late tackle van Lazare vond de VAR een strafschop waard. Scheidsrechter Boucaut volgde het advies en Maxim De Cuyper besliste net als vorige week op STVV de match met een penalty. In de slotfase stelde Nene met een lage schuiver de zege helemaal veilig (2-4).

Volledig scherm © Photo News

Westerlo mag zo een mooie scalp bij zijn sterke seizoen als promovendus tellen. Union leed ook zijn eerste uitnederlaag in de competitie sinds de 4-2-nederlaag op Antwerp eind augustus, bijna zes maanden geleden dus. Union kan zondagnamiddag zijn tweede plek kwijtspelen aan Antwerp dat op OHL aan de slag gaat. Westerlo daarentegen kruipt met de nieuwe zege wat dichter bij de top-vier. Zoals de Kempense ploeg nu voetbalt lijken ze momenteel zelfs nog een te duchten kandidaat voor de Champions’Play-offs.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

