Wereldgoal Van den Bergh luidt nieuwe nederlaag in voor inefficiënt Genk, dat achterblijft met 8 op 30

Na de recente 5 op 24 had het bestuur van Racing Genk intern duidelijk gemaakt dat er maar beter kon worden gewonnen van Beerschot. Bovendien kon Genk na het puntenverlies van enkele rechtstreekse concurrenten een schitterende zaak doen. De ploeg van trainer John van den Brom begon ook echt wel best aardig aan de wedstrijd. In het openingskwartier noteerden we dreiging van Muñoz, Arteaga, Ito en Onuachu. Zeker die laatste kreeg een dot van een (kop)kans op een heerlijke voorzet van Ito, maar het vizier van de topscorer stond niet scherp.

Beerschot overleefde dat vroege stormpje dus. Meer zelfs: de bezoekers namen gaandeweg het commando over. Paars-wit kreeg plots behoorlijk wat ruimte op het middenveld en zo konden Sanusi en Holzhauser – toch tijdig hersteld van een rugblessure - laten zien dat ze lekker kunnen ballen. Sanusi zette na een heerlijke passeerbeweging Genks keeper Vandevoordt aan het werk, terwijl Holzhauser een keer vanuit de tweede lijn op de lat mikte. Tussendoor stak ook Suzuki – die speelde met een ingetapete gebroken hand – twee keer de neus aan het venster.

John van den Brom schudde zijn jongens tijdens de rust wakker. Heynen zette in het begin van de tweede helft de toon met een verraderlijk schot, maar Beerschot-doelman Vanhamel stond pal. Ook Lucumi, Ito en Bongonda waagden (meermaals) hun kans, maar de afwerking was telkens net niet zuiver genoeg.

Aan de overkant gaf Jan Van den Bergh de Limburgers iets voorbij het uur een lesje in zuiverheid. Na een half afgeslagen Antwerpse aanval kreeg Van den Bergh de bal in zijn bezit, waarop de centrale verdediger van op een meter of dertig het leer haarfijn in de bovenhoek schoot. Het leek wel alsof Raphael Holzhauser zijn gouden linker even had uitgeleend aan zijn ploegmaat.

En het werd zowaar nog erger voor Genk. Vijf minuten nadat Onuachu de potentiële 1-1 op de lat kopte, maakte Holzhauser er van op de stip 0-2 van. Dat het een eerder goedkope strafschop was, na aangeschoten hands bij Muñoz kon Holzhauser zich niet aantrekken. De Oostenrijker zit nu aan dertien goals en dertien assists: cijfers waar ze op het Kiel extra van smullen. In blessuretijd prikte Hrosovsky namens Genk nog tegen, maar die goal kwam te laat. Genk blijft zoekende, de positie van John van den Brom wordt er niet steviger op. Beerschot leeft weer even op.

