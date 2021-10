Wereldberoemde spelersmakelaar Pini Zahavi in verdenking gesteld in België

“De macht van de grote clubs is niet per se een slechte zaak.” Afscheids­in­ter­view met Pro Lea­gue-CEO Pierre François, die geen taboe uit de weg gaat

20 augustus Hij kon gaan rentenieren tussen de paarden op z’n manege in de Ardennen. In de plaats daarvan koos Pierre François (65) om te vechten voor een nieuw contract als CEO van de slangenkuil genaamd de Pro League. Nog één jaar blijft hij. En dan is het definitief gedaan. “Ja, ik heb een groot ego. Anders overleef je niet in het voetbal.”