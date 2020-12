Wellenreuther neemt verantwoordelijkheid: “Dit is mijn fout”

Zijn gezicht sprak boekdelen. Timon Wellenreuther had boter op het hoofd bij de late tegentreffer tegen Charleroi. “Het is mijn fout”, herhaalde hij wel drie keer bij Eleven Sports. “Ik neem dit op mij.” Al verwees hij ook naar de onnodige risico’s van zijn defensie. “We verdedigen een hele match goed, en dan werken we de bal op die manier weg in de slotseconden. Dat kan niet... Maar nogmaals, ik neem dit verlies op mijn schouders.” En over de wedstrijd zelf? “Het was moeilijk om kansen te creëren. Of Charleroi meer ervaren was? Neen. Alles werd beslist door die laatste fase. Maar mentaal gaan we hier enkel sterker van worden. Hier gaan we uit leren.”