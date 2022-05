Welke spelers zijn van goudwaarde voor hun ploeg in de play-offs? Van Mignolet over Amuzu tot Bayo

1) Simon Mignolet (Club Brugge, 18 miljoen euro)

Kreeg nog geen enkel doelpunt tegen in de Champions’ play-offs. De Rode Duivel stond zowel tegen Antwerp, als tegen Anderlecht en Union pal. Mignolet was dit seizoen niet altijd even secuur, maar hij is van levensbelang voor de huidige landskampioen. Zonder Mignolet had blauw-zwart geen zeven op negen gepakt in de eerste drie wedstrijden van de Champions’ play-offs.

2) Christian Burgess (Union, 8 miljoen euro)

Union staat niet meer aan de leiding en speelt woensdag een cruciale partij in het Jan Breydelstadion. Centrale verdediger Christian Burgess acteert al een heel seizoen op een uitzonderlijk hoog niveau en zal ook de komende drie matchen top moeten zijn, wil hij kampioen spelen met de Brusselaars.

3) Francis Amuzu (Anderlecht, 16 miljoen euro)

De 22-jarige Amuzu was gisteren de grote man bij Anderlecht. De flankaanvaller maakte namelijk een hattrick, zijn eerste op het hoogste niveau. Voor gisterenavond scoorde hij nog maar twaalf keer voor paars-wit en werd hij vaak op de korrel genomen, omdat hij niet efficiënt genoeg was. Kan Amuzu bevestigen en deze lijn doortrekken in de laatste drie wedstrijden van het seizoen?

4) Faris Haroun (Antwerp, 18 miljoen euro)

Ging net als heel Antwerp gisteren kopje onder, maar Haroun speelde tegen Club Brugge en Union een uitstekende partij. De intussen 36-jarige verdedigende middenvelder kwam dit seizoen amper aan de bak, maar toont in deze Champions’ play-offs waarom hij in de ploeg moet staan. Kan hij Antwerp opnieuw op de rails krijgen?

5) Joseph Okumu (AA Gent, 16 miljoen euro)

Rots in de branding centraal achterin bij AA Gent. De Keniaanse international werd voor net geen drie miljoen euro weggeplukt bij het Zweedse Elfsborg en liet meteen een goede indruk na in de kleuren van de Buffalo’s. Okumu lijkt klaar voor een stap hogerop.

6) Luca Oyen (Racing Genk, 13 miljoen euro)

Het negentienjarige toptalent van Racing Genk krijgt de laatste weken steevast het vertrouwen van Bernd Storck en stelt allesbehalve teleur. Oyen klopt al enkele jaren op de deur, maar zijn carrière lijkt nu pas echt vertrokken. Luca Oyen is de zoon van ex-profvoetballer Davy Oyen.

7) Vinicius Souza (KV Mechelen, 8 miljoen euro)

Vinicius Souza toonde afgelopen weekend tegen AA Gent nog maar eens zijn immense talent. Net als Okumu is ook Souza klaar voor een transfer naar een betere competitie. Hij ontwikkelt zich erg snel, want vorig seizoen speelde hij nog bij Lommel SK in 1B.

8) Vakoun Bayo (Charleroi, 12 miljoen euro)

De huurling van AA Gent liet tegen Racing Genk twee maal de netten trillen. In totaal scoorde hij al negen keer in veertien matchen dit seizoen. In de Ghelamco Arena had hij het lastig, maar Bayo lijkt bij Charleroi zijn draai gevonden te hebben.

