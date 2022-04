Welke spelers kunnen jouw Gouden 11-ploeg doen schitteren tijdens de play-offs?

Gouden 11Komend weekend gaan de Champions’ play-offs en de Europe play-offs van start. Je kan tot en met zaterdag om 20:45 onbeperkt je Gouden 11 -ploeg aanpassen. Wil je na die deadline nog enkele wijzigingen doorvoeren, dan moet je beroep doen op de zes transfers die je kreeg op speeldag zeven. Wij lijsten de spelers die de meeste punten verzamelden in de reguliere competitie voor je op. Je kunt ze eventueel opnemen in jouw ploeg.

1) Deniz Undav (Union, 13 miljoen euro, 155 punten)

Voor dit seizoen deed de naam Deniz Undav bij weinig voetballiefhebbers een belletje rinkelen, maar de Duitse spits van Union maakt enorm veel indruk. Hij scoorde dit seizoen al 24 keer en is daarmee de topschutter in 1A. Volgend jaar is Undav met Brighton te bewonderen in de Premier League, maar eerst wil hij met Union kampioen worden. Willen ze hun droom verwezenlijken, dan zullen ze een goede Undav nodig hebben.

Volledig scherm Deniz Undav. © BELGA

2) Michael Frey (Antwerp, 16 miljoen euro, 124 punten)

Frey was vorig seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij degradant Waasland-Beveren. Niet iedereen zag hem slagen bij een topclub, maar hij bewees het tegendeel. De Zwitserse sluipschutter deed de netten al 22 maal trillen. Op Standard scoorde hij maar liefst vijf keer. Een ongeziene onemanshow. Kunnen hij en zijn ploegmaats stunten en toch nog de titel pakken?

Volledig scherm Michael Frey. © Photo News

3) Charles De Ketelaere (Club Brugge, 20 miljoen euro, 117 punten)

Het goudhaantje van blauw-zwart is dit seizoen helemaal ontploft. ‘CDK’ maakte al veertien doelpunten en gaf reeds acht assists. Hij wil Club Brugge met een titel verlaten en zo door de grote poort vertrekken. AC Milan, Leicester, Napoli, Atalanta, ... hebben interesse in de Ketelaere. Hij kan een belangrijke schakel worden in jouw Gouden 11-ploeg.

Volledig scherm Charles De Ketelaere. © Photo News

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

4) Tarik Tissoudali (AA Gent, 20 miljoen euro, 111 punten)

AA Gent greep net naast een ticket voor de Champions’ play-offs, maar mocht wel de Croky Cup in de lucht steken. In de maand januari was Tissoudali met Marokko op de Africa Cup en toen liet Gent heel wat kostbare punten liggen. De Buffalo’s speelden gelijk tegen Kortrijk, Charleroi en Oostende en gingen de boot in tegen Antwerp. Met negentien treffers is Tissoudali levensbelangrijk voor AA Gent. Blijft hij volgend jaar in de hoofdstad van Oost-Vlaanderen of trekt hij naar het Spaanse Valencia?

Volledig scherm Tarik Tissoudali. © BELGA

5) Dante Vanzeir (Union, 17 miljoen euro, 111 punten)

Vanzeir vormt samen met Deniz Undav een dodelijk duo. De Rode Duivel stond zes weken aan de kant, nadat hij een slag uitdeelde aan Charleroi-verdediger Valentine Ozornwafor. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie - tegen Beerschot - kwam hij terug uit schorsing. Vanzeir kan een belangrijke schakel worden in de play-offs, want met zijn snelheid en toreninstinct is hij levensgevaarlijk.

Volledig scherm Dante Vanzeir. © Photo News

6) Hans Vanaken (Club Brugge, 25 miljoen euro, 108 punten)

De tweevoudige Gouden Schoen gooit ook dit seizoen opnieuw hoge ogen. Vanaken presteert andermaal op een hoog niveau en toont nu ook zijn klasse bij de Rode Duivels. Kan hij Club Brugge nog een keer kampioen maken en jouw Gouden 11-ploeg naar de overwinning loodsen?

Volledig scherm Hans Vanaken. © Photo News

7) Joshua Zirkzee (Anderlecht, 17 miljoen euro, 106 punten)

De huurling van Bayern München is nog te wisselvallig, maar kan met een geniale flits een wedstrijd beslissen. Zirkzee maakte dit seizoen al vijftien goals en gaf reeds zeven assists en is dus erg belangrijk voor paars-wit. De recordkampioen hoopt dat hij ook in de play-offs zijn talent kan etaleren. Zirkzee lijkt na dit seizoen terug te keren naar Bayern, maar Anderlecht wil hem nog wat langer in het Lotto Park houden. Makkelijk wordt dat evenwel niet.

Volledig scherm Joshua Zirkzee. © BELGA

Union-spelers Anthony Moris (12 miljoen euro), Christian Burgess (8 miljoen euro) en Bart Nieuwkoop (14 miljoen euro) vervolledigen de top tien.

Volledig scherm Nieuwkoop en Burgess proberen Standard-verdediger Noë Dussenne af te houden. © Photo News

Ben jij een voetballiefhebber? Speel dan mee met de Gouden 11 en maak kans op schitterende prijzen.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit artikel is u aangeboden door de Gouden Spelen. Goudenspelen.be is een website waar je fantasy sportgames kan spelen.