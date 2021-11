Welke spelers blonken uit? Dit is de ultieme Gouden 11-ploeg van de maand oktober

Gouden 11De maand oktober is voorbij. Promovendus Union staat nog steeds aan de leiding in de Jupiler Pro League en ook KV Mechelen, AA Gent en Charleroi hebben er een goede periode opzitten. Welke spelers scoorden in oktober de meeste punten in de Gouden 11 ? Een overzicht.

1) Hervé Koffi (Charleroi, 13 miljoen euro)

Charleroi trok in oktober drie keer aan het langste eind en speelde één keer gelijk tegen KV Kortrijk. Enkel in de Croky Cup moesten de Zebra’s het onderspit delven. Tweedeklasser Lommel stootte door na strafschoppen. Zowel tegen Genk als tegen Eupen hield doelman Koffi de nul. Vooral thuis tegen Genk was de Burkinese doelman fenomenaal sterk. Hij hield twee penalty’s van Paul Onuachu tegen.

Volledig scherm © HLN

2) Jules Van Cleemput (Charleroi, 12 miljoen euro)

De rechtsachter van Charleroi is in uitstekende doen. Hij bekroonde zijn sterke prestaties afgelopen weekend met zijn eerste goal ooit voor de Carolo’s. Van Cleemput liet tegen Eupen de netten trillen na een heerlijke assist van Morioka.

3) Ismaël Kandouss (Union, 8 miljoen euro)

Wat een sprookje is het toch. Ook na de maand oktober staat Union nog steeds aan de leiding. Geen enkele promovendus had ooit meer punten na dertien speeldagen. De Brusselaars scoren veel, maar ook achterin laten ze weinig steken vallen. Tegen Cercle Brugge en AA Gent hielden ze de nul. Al was dat tegen de troepen van Hein Vanhaezebrouck een klein wonder. Kandouss was voor dit seizoen geen titularis, maar dit jaar is de Franse Marokkaan een sleutelfiguur.

4) Núrio Fortuna (AA Gent, 14 miljoen euro)

AA Gent verloor zondagavond onbegrijpelijk tegen Union. Vadis Odjidja miste een penalty en Tissoudali en Ngadeu raakten het doelhout. Gent speelt misschien wel het beste voetbal van het land. Ze verloren begin oktober tegen Antwerp, maar waren ook toen de betere ploeg. Tegen Eupen en Genk wonnen ze zonder problemen en hield Bolat zijn netten schoon. Núrio staat in ons elftal centraal achterin, maar speelt bij de Buffalo’s op de linkerflank.

Volledig scherm Núrio Fortuna. © Photo News

5) Joris Kayembe (Charleroi, 18 miLjoen euro)

De tweevoudige Rode Duivel is de verdediger die het meeste punten heeft behaald in de Gouden 11 tot nog toe. 43 om precies te zijn. Mocht je Kayembe nog niet in jouw Gouden 11-ploeg hebben, dan is hij zeker het overwegen waard.

Volledig scherm Joris Kayembe. © BELGA

6) Ali Gholizadeh (Charleroi, 18 miljoen euro)

De Iraniër is terug van weggeweest. Begin oktober maakte hij in extremis de gelijkmaker tegen KV Kortrijk en ook tegen Genk, Seraing en Eupen was hij scherp bij schot.

7) Rob Schoofs (KV Mechelen, 16 miljoen euro)

Na de 7-1 pandoering op Anderlecht, heeft Malinwa zich helemaal herpakt. In oktober pakten ze de scalp van Standard, Beerschot en KV Oostende. In de Croky Cup schakelden ze Union uit. Enkel tegen Zulte Waregem werd er niet gewonnen. KV Mechelen kwam 2-0 voor, maar Zulte Waregem maakte na zestien minuten spelen al gelijk. Aanvoerder Rob Schoofs toont week na week zijn klasse.

Volledig scherm Rob Schoofs. © Photo News

8) Ryota Morioka (Charleroi, 20 miljoen euro)

We leerden de technisch vaardige Japanner kennen bij Waasland-Beveren en daar versierde hij een transfer naar Anderlecht. Bij paars-wit kon hij nooit echt doorbreken, maar bij Charleroi is Morioka de patron op het middenveld. Hij strooit met heerlijke assists en is een lust voor het oog.

9) Tarik Tissoudali ( AA Gent, 20 miljoen euro)

Tarik Tissoudali scoorde een weergaloze goal tegen Racing Genk en is een een gesel voor iedere defensie. Hij wurmt zich overal door en is extreem moeilijk van de bal te zetten.

Volledig scherm Tarik Tissoudali. © BELGA

10) Dante Vanzeir (Union, 17 miljoen euro)

Dante Vanzeir vormt samen met zijn maatje Undav een echt koningskoppel. Vanzeir scoorde in oktober vier keer en de aalvlugge spits van Union gaf eveneens twee assists. Ook in de beker schoot hij het leer tegen de touwen tegen zijn ex-ploeg KV Mechelen. Dit seizoen zit Vanzeir aan tien goals en vijf assists in alle competities samen.

11) Deniz Undav (Union, 13 miljoen euro)

De man met de meeste punten in de Gouden 11 tot nog toe. Vanzeir - die we daarnet besproken hebben - staat op de tweede plaats. De naam Deniz Undav deed voor dit seizoen bij weinig mensen een belletje rinkelen, maar wat een fantastische spits is die 25-jarige Duitser toch. Hij scoorde dit seizoen al acht keer en gaf evenveel assists. Fenomenale cijfers. Waar eindigt dit?

Volledig scherm Deniz Undav en Dante Vanzeir. © Photo News

