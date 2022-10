Wel heel vreemde penalty die Club NXT aan zege helpt maakt de tongen los: “Triestig dat er geen VAR is”

Geen VAR

In de Challenger Pro League kan de wedstrijdleiding niet rekenen op de hulp van de VAR. Was er wel een videoref geweest, dan had Club nooit een strafschop gekregen. Dat besefte ook Nicky Hayen, de coach van Club NXT. “Ik begrijp de frustraties bij Lommel”, aldus de ex-verdediger. “Wij hebben dit seizoen al twee keer in het zand moeten bijten door beslissingen van de scheidsrechters. Het is natuurlijk triestig dat er in de Challenger Pro League geen VAR aanwezig is. Dan krijg je geen toestanden als deze. Het was duidelijk buiten de zestien, daar moeten we eerlijk in zijn.”